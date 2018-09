ONLINE: Projde do čtvrtfinále? Karolína Plíšková hraje s Bartyovou

Ať hraje v sezoně, jak chce, v New Yorku pokaždé procitá. Karolína Plíšková před dvěma lety bojovala ve Flushing Meadows o titul, loni pronikla mezi osm nejlepších tenistek.



A letos?

Vytáhlá Česka už je v osmifinále a nemá neporazitelnou soupeřku. Nasazená osmička stojí proti Bartyové, která je na světovém žebříčku o devět míst níže a Plíšková už ji jednou v kariéře zdolala.

„Umí všechno, variant má hodně, ale taky docela kazí. Není to, že by nedala míč zadarmo. Bude to ale těžký zápas," uvědomuje si přesto Plíšková. Dva vzájemné souboje, včetně toho posledního loni v

čínském Wu-chanu, totiž dopadly lépe pro Australanku.

Bartyová je nasazenou osmnáctkou a v areálu Billy Jean Kingové zastavila už dvě krajanky Plíškové - Šafářovou a naposledy Muchovou.

Teď na ni čeká na dvorci Louis Armstronga největší výzva - stojí proti ní bývalá světová jednička a zároveň specialistka na US Open, navíc dobře naladěná.

„Jsem supersebevědomá!“ pobavila novináře na tiskové konferenci po postupu do osmifinále přes domácí Sofii Keninovou, načež trochu zvážněla.

„Porazila jsem soupeřky, které jsem měla porazit, takže jsem nedokázala nic úžasného. Ale není snadné projít první kola. Musíte vyřadit holky, které jsou často mladé a nemají co ztratit. Někdy je to s nimi těžší než s veteránkami a hvězdami. Uvidíme, co se stane dál.“