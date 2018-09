Plíšková bojovala s legendou smutku navzdory. Zemřel jí tchán

Na tenisovém US Open končí i poslední česká hráčka. Karolína Plíšková prohrála se Serenou Williamsovou 4:6 a 3:6....

Láká mě vidět New York pod sněhem, sní Karolína Plíšková

Klidně by si mohla s Frankem Sinatrou prozpěvovat šlágr New York, New York. Město, jež nikdy nespí, některé (nejen)...