Plíšková: Mám zájem o obě trenérky. Poperu se o Singapur

Modré šaty se světlými hvězdami vypadaly jako stylový oděv pro noční show na Ashe Stadium. Plíšková se ocitla ve svém živlu. Velký zápas, velký kurt, velká soupeřka.

Vždyť také vedla 3:1 a vypracovala si další tři brejkboly. Překvapila Williamsovou perfektním kraťasem čili úderem, který používá nerada a výjimečně.

Ještě za stavu 4:5 při svém podání rázně vykročila za vyrovnáním. Jenže ani náskok 40-0 jí nestačil. Američanka ukázala, proč náleží mezi legendy.

Skoro půl hodiny se na svém milovaném jevišti soužila. Za pět gamů stihla 16 nevynucených chyb. Kroutila hlavou, gestikulovala do své lóže. Zdálo se, že má slzy na krajíčku. „Cítila jsem se hrozně. Lidi mi fandili a já hrála tak bídně!“ říkala poté, co završila triumf esem a oslavila ho piruetou.

Šestadvacetiletá Češka si před utkáním na domácí modlu troufala. Po něm uznala její sílu: „Vyvíjí obrovský tlak, když se jí daří. Je vidět, že se cítí dobře. Hraje uvolněně, přiletělo mi od ní hodně prvních servisů a hodně es. Já bohužel nemohla najít rytmus. A když jsem se do něj dostala, ona už ho měla taky.“

Po trudnějším období jste na US Open zůstala v soutěži jako poslední z Top 10. Kolik pohody jste na Flushing Meadows objevila?

Docela dost. Jsem samozřejmě zklamaná, protože jsem proti Sereně mohla zahrát o hodně líp. Na druhou stranu bych před turnajem dala za čtvrtfinále úplně všechno. Na předchozích turnajích jsem se necítila nejlíp.

Pošesté z posledních devíti grandslamů jste pronikla aspoň do čtvrtfinále. Jste spokojená?

Tohle není výhra, ale trošičku jsem se vrátila na úroveň, na které bych se chtěla držet. Zápas od zápasu se moje hra zvedala. Zase jsem našla chuť do tenisu. Cítím, že by mi nově sestavený tým mohl fungovat. Conchita (Martínezová) i Rennae (Stubbsová) mi říkají dobré věci. Mám velký prostor se zlepšit. Pár turnajů ještě do konce roku zbývá a věřím, že se mi ještě něco povede.

Je pro vás Finále WTA v Singapuru velkou motivací?

Jo, jako vždycky. Už bych se na něj kvalifikovala potřetí. Nechci se tím extra svazovat, ale šance je. Mám to ve svých rukou.

S Martínezovou, kterou jste najala na US Open, se rozloučíte?

Budeme to řešit, ale rozloučit se s ní určitě nechci.

Necháte si ji i Stubbsovou?

To asi ne. Mám zájem o obě, ale každá má nějaké své povinnosti. Do Asie se mnou asi pojede Rennae, na příští rok si teprve musíme sednout.

Se startem ve finále Fed Cupu proti USA v Praze počítáte?

Jo jo.

Jak zásadní by byla případná účast Sereny?

Hodně. Ale myslím, že tahle paní nepřiletí. Nevím, jak moc o Fed Cup stojí. Zas tolik toho letos neodehrála. Může do poslední chvíle tvrdit, že bude hrát, a pak se omluví. Ale kdyby měla nastoupit, určitě by americký tým výrazně posílila.