Láká mě vidět New York pod sněhem, sní Karolína Plíšková

Ani úmorné horko?

Já se s ním peru docela dobře. Věřím si, že v něm fyzicky vydržím i delší mač. Ne že by mi vůbec nevadilo, třeba v úterý tu bylo opravdu peklo. Vyšší teplota ale mému stylu prospívá. Míče v ní rychleji letí.

Co davy lidí v areálu a na Manhattanu, vyrušující diváci?

Ve Wimbledonu se mačkáme ještě víc. A publikum mi tady připadá správně živé. Vyhecuje nás, zápasy jsou větší show.

Odpouštíte New Yorku i šílené dopravní zácpy?

Není příjemné, že cesta na tenis trvá skoro hodinu. Ale já si v autě pospím, poslouchám hudbu. Fakt mi na New Yorku nic nevadí. Na bydlení bych si ho asi nevybrala, ale na dva tři týdny je naprosto v pohodě. Pokaždé si vytvořím nějaký plán, abych nežila jen tenisem.

Co vás tu nejvíc baví?

Muzikály na Broadwayi. Spousta restaurací. Shopping. Na Manhattanu pěšky dojdete ke spoustě atrakcí.

Jaká představení jste viděla?

Loni jsem vyrazila na Lvího krále, což bylo super! Letos bych ráda na Pretty Woman, jen jsem zatím nenašla dost času. Z tenisu se vracím pozdě. A jít na tříhodinovou show den před zápasem není rozumné.

Kam vyrážíte na večeři?

Čtvrtý rok bydlím ve stejném hotelu u Central Parku. Točíme pár oblíbených podniků. Steaky nemusím, ale kvůli (manželovi) Michalovi jsme navštívili vyhlášenou restauraci Nusr-Et. Já mám nejradši italskou kuchyni a sushi.

Vábí vás Central Park?

Jo, párkrát jsme se v něm byli projít. I když letos ještě ne. Bylo vedro a taky se snažím nějaký čas strávit s trenérkami (Stubbsovou a Martinezovou), ať se víc poznáme.

Co nákupy, Karolíno?

První den jsem vyběhla na Pátou Avenue, kde se mi vždycky daří. Ulovila jsem boty a cestovní tašku. Často pořizuju věci ségře, někdy tu sháním dárky na Vánoce, protože v Americe se dobře nakupuje.

Po roce máte opět svůj billboard na Times Square. Viděla jste se?

Ještě ne. Jen nám Fila (oděvní firma) poslala fotku.

Prohlédla jste si někdy Manhattan z Empire State Building?

Kdysi. Nejmíň před deseti lety, když nás sem se ségrou vzali sponzoři na výlet. Vyjeli jsme až nahoru, tehdy tam ještě byly strašné fronty.

Napadlo vás tenkrát, že jednou budete hvězdou US Open?

Určitě ne. Poprvé jsme se ségrou viděly velký turnaj, ještě hrála Nicole Vaidišová. Bylo nám asi čtrnáct. Představa, že bych tu jednou sama nastoupila, mi připadala vzdálená.

Lákalo by vás zajít v New Yorku na hokej, basketbal, baseball?

Americké sporty jdou mimo mě. Nejvíc by mě zajímal hokej, jednou jsem byla na NHL, když hrál Jágr na Floridě. Radši bych ale viděla New York v zimě. Když tu napadne sníh, může to být kouzelné. Ani výlet lodí kolem Manhattanu by nemusel být špatný. Při turnajích se snažím vidět aspoň nějaké památky, abych opustila tenisovou bublinu.

Vydáte se sem, až ukončíte kariéru?

Rozhodně. Na US Open se vždycky těším. Ráda se sem budu vracet.

Dává vám naše náklonnost k New Yorku a US Open výhodu při zápasech?

Myslím, že jo. I když se cítím zle, přijedu sem a zlepší se mi nálada i úroveň hry, aniž bych cokoliv změnila. Nezáleží na předchozích výsledcích. Cítím odlišnou energii. Vím, že na Flushing Meadows hraju dobře. Míče i kurty mi sedí. Pomáhají mi hezké vzpomínky – kdysi jsem tu porazila Ivanovičovou a předloni došla až do finále. Přijedu sem a připadám si šťastnější, sebevědomější.