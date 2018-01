Karolína Plíšková: Jedu dál. Nový trenér mě uklidnil, čekám od sebe hodně

S novoročními předsevzetími na ni nechoďte. „Všechny roky mi splývají. Moc jsem neprožívala Vánoce ani silvestrovský ohňostroj v Brisbane,“ vypráví. „Prostě je tu další rok. A jedu dál.“

Kýžená trajektorie je zřejmá: zvlášť její grandslamová výkonnost má ještě vystoupat, až k vysněné trofeji. Začíná se na Australian Open, kde Plíšková českým novinářům před prvním duelem na turnaji říkala: „Myslím, že na úterý to budeme mít dobře vyladěné.“

V ten den odstartuje proti Verónice Cepedeové Roygové z Paraguaye.

Nově vás vede kouč Tomáš Krupa. Pořád platí, že příliš nemluvíte, ale o to víc hrajete?

Je to furt stejné. (úsměv) Tomáš mluví málo a já už taky. Pro mě je lepší, když na tréninku víc hraju; můžu se pak opřít o to, že mám něco v nohách.

Karolína Plíšková při tréninku před Australian Open.

Co dál trenérská změna přinesla?

Uklidnil mě. Občas mám tendenci panikařit, teď jsme si nahráli údery, které mi chyběly, čímž jsem získala jistotu. Hrajeme nátlakový, ale ne úplně zběsilý tenis. Na to máme stejný pohled. Odehrála jsem pár zápasů v Brisbane: i když to nebylo ideální, protože jsem byla nemocná, účel to splnilo.

Co se vám přihodilo?

Docela blbé nachlazení. Měla jsem mít antibiotika, ale zrovna jsem byla Thajsku, tak jsem se kousla. A přenesla jsem si to do Brisbane. Slyšela jsem, že nemocná byla i Petra Kvitová a dost dalších holek - asi za to může velká změna teplot.

Karolína Plíšková pózuje fotografům před Australian Open.

Před startem grandslamu se cítíte fit?

Už jo. Asi jsem do nemoci zbytečně moc trénovala, ale zase to nebylo tak špatné, abych si lehla a tři dny nemluvila. Teď už mám kolem sebe kompletní tým, pracujeme naplno.

I tak jste v Brisbane došla do semifinále...

Ale celý turnaj jsem se necítila fyzicky ani herně dobře. Neměla jsem dobré načasování úderů, což se mi dařilo před Vánoci. Docela jsem se hledala; tady už je to lepší.

Cítíte jako bývalá jednička pořád tlak, očekávání?

S tlakem už je to lepší, než bývalo; těmito situacemi jsem si prošla. Ale očekávání samozřejmě mám, bez toho ze sebe výkon nedostanu. Hned na úvod mám těžkou soupeřku, která mě trápila ve třech setech v Paříži - nebude to asi lehké ani teď, ale čekám od sebe hodně. Že první kola vyhraju.

Nejste sama, kdo vyhlíží grandslamový titul. Jak vnímáte místní konkurenci bez dominátorky Sereny Williamsové?

Myslím, že tady je hodně hráček, které mají fakt velkou šanci vyhrát. Jak ty, co grandslam ještě nezískaly, tak i ty, které už ho mají, ale v poslední době se jim nedařilo. Třeba (Angelique) Kerberová se po nepodařeném roce hodně zlepšila a zklidnila. Je to celé dost otevřené, favoritka není vůbec jasná.