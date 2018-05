Plíšková vyučovala, vyhrála za 44 minut. To jsem dlouho nezažila, řekla

Čtyři české postupy Čtvrtý den na Australian Open

Byla to od Karolíny Plíškové vůči soupeřce hotová hodina tenisové výuky. „V takovém vedru ideální scénář,“ potěšilo Češku, že po drtivém skóre 6:1, 6:1 mohla rychle z kurtu. Vždyť odpoledne pořadatelé hlásili horentních 39,2 stupňů Celsia; ve stínu, samozřejmě.

Výhoda i pro další kola? „Já mám sil docela dost. Navíc je dost času zregenerovat. V pátek má být taky vedro, tak si to vyžere i druhá půlka,“ mrkla Plíšková.

Její duel odstartoval později, než se čekalo, neboť v Hisense Areně před ní teenagerka Markéta Vondroušová zle trápila světovou osmičku Caroline Garciaovou: „Čekala jsem, že to bude rychlejší, ale byla jsem na špičkách.“

Jak v šatně, tak především na kurtu. Brazilská soupeřka byla bez šancí. Takhle se chová favoritka! „Byla jsem ostražitá a na výsledku se to ukázalo,“ těšilo Plíškovou. „Od začátku jsem byla na svoje poměry soustředěná. Nedala jsem jí šanci se chytit; takhle bezproblémový zápas jsem dlouho nezažila.“

Příště to bude jistě komplikovanější - a nejen proto, že se bude jednat o české derby. Plíšková v něm vyzve Lucii Šafářovou.

„Hrály jsme spolu hodněkrát, ale na grandslamu ještě ne. Má tady solidní dvě kola, předtím hrála vyrovnaně s Kerberovou,“ říká Plíšková. „S ní to nikdy nebyl lehký zápas. Je bojovná a pořád si drží svůj standard. Nečekám, že by měl z její strany přijít nějaký propadák, že by se vystřílela.“

Favoritkou bude nejen podle žebříčku ona, pro nevyzpytatelný střet krajanek ovšem mohou platit trochu jiné zákonitosti.

„Když vidíte, kolik favoritek tady má problémy... Na to se tu nehraje,“ má jasno Plíšková. „Mám dobrou formu, Lucka taky. Vypadla už i Muguruzoavá, je to tu hodně otevřené.“

Některé duely ale na turnaji překvapení nenabízejí ani v minimálním množství. Třeba ten její.