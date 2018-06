Rozpaky Plíškové: Je to budíček, vůbec jsem neměla šťávu. Nic se nesešlo

Jako by ve vzduchu 16. pařížského obvodu cítila cosi špatného. Nedařilo se jí - ale vůbec. „Ani na tréninku, ani v rozehrávce, ani v jednom zápase,“ líčila Karolína Plíšková. „Takže jsou dvě výhry ještě docela dobré.“

Sama neumí popsat, co aktuálně nesedí. Letos vyhrála turnaj ve Stuttgartu, na antuce zdolala světovou jedničku Halepovou, zároveň však říká: „Zatím jsem se nikde necítila úplně dobře. Doufám, že se to zlepší. Na kondici se hodně pracuje, hodně jsem i hrála. Ale nějak si to nesedlo.“

Probírali jste v Paříži, čím to je?

Už jsme si k tomu něco řekli. Možná jsem toho na antuce odehrála dost, síly mi chyběly. Počítali jsme, že už je to můj devátý týden. Moc volna jsem neměla, chuť do tenisu taky extra nebyla. Ne že bych se cítila úplně unavená, ale chyběla šťáva, jakou měla ona. Ničím jsem jí neublížila.

Nejhorší zápas roku?

6:2, 6:1 jsem nedostala hodně dlouho. Ale někdy je možná lepší prohrát takhle než po boji, kdy pak zpytujete svědomí a mrzí vás pár věci. Je to docela budíček. Na druhou stranu se z toho dá vzít hodně věcí, pro můj tým i pro mě do budoucna. Jak něco naplánovat, nebo naopak ne.

Umíte i podobný debakl rychle vytěsnit?

Asi je to občas potřeba, ještě se mi to skoro nikdy nestalo. Lepší dostat takhle od Šarapovové než od někoho, kdo je třicátý na světě… Ona teda teď je taky, ale jméno má jiné. Kdyby se mi to trochu líp sešlo, mohlo to být třeba 6:3, 6:4. Ale to už je jedno.

Cítíte se přetrénovaná?

To ne. Kdybych řekla, že jo, tak tomu nikdo neuvěří (úsměv). Myslím, že jsem na moje poměry trénovala docela dost, k tomu ještě změny v kondici; vždycky trvá, než si to sedne. Daň si to bohužel vybralo tady. Blbě se to sešlo a měla jsem špatný pocit. Ale věřím, že se to ukáže někde jinde.

Tak jinak: to nejlepší na antuce jste předvedla už před Paříží, ne?

Možná jo. Loni to bylo naopak: jela jsem sem s tím, že s ničím nepočítám, protože jsem hrála hrozně. Letos tam očekávání byla, na antuce jsem hrála dobře, zvládla o hodně víc zápasů a porazila dobré hráčky. Těžko říct. Já asi někdy málo komunikuju o tom, jak se cítím, ale zase jsme tady na grandslamu, tady už se toho moc nedá měnit.

Je těžké ladit formu na grandslamy, když v tenisovém kalendáři prakticky není čas na volno?

Každý se to snaží nějak udělat, aby byl odpočatý, nepřetrénovaný. Teď se mi to nepodařilo načasovat, snad se to s Wimbledonem povede. Uvidíme. Teď si určitě vezmu pár dní volna.

Oranžovou střídá zelená. Vaše plány na trávě?

Zatím mám přihlášený Birmingham, Eastbourne a Wimbledon. Ale prvními dvěma si nejsem jistá. Třetí asi pojedu. (směje se) Mám nějak tenisu docela dost. Asi by bylo dobré odehrát před Wimbledonem turnaj na trávě, ale zase tam každý rok nějaký vyhraju - a pak vyletím. Možná zkusím změny.