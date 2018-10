Plíšková a pozitivní žena. Kájo! Víš vůbec, že vedeš? hecuje Stubbsová

Takto vypadají její dialogy s Karolínou Plíškovou poměrně často. Působí to jako slučování ryzích protikladů. Dívka ze severočeských Loun, bývalá světová jednička v singlu a založením hledačka vlastních chyb. Bývalá světová jednička v deblu, narozena ve slunném Sydney na plážích Pacifiku, pro kterou je jen s lehkou nadsázkou každý den tím nejlepším v historii.

Plíšková a její trenérka. Fungující dvojice.

Ukázala to ona scénka z úvodního duelu Turnaje mistryň, v němž Plíšková přesvědčivě porazila obhájkyni Caroline Wozniackou 6:2, 6:4, ale strašně ji štvalo, že nedotáhla další brejk. „Začala jsem zase být frustrovaná. Tak přišel čas zavolat pozitivní ženu,“ usmála se. „A ona mi pomohla. Jako vždycky.“

VIDEO: Plíšková sbírá sebevědomí, porazila Wozniackou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plíšková v úterý pokračuje proti Elině Svitolinové, v Singapuru půjdou na řadu poté, co před nimi dohrají Petra Kvitová s Wozniackou (online od 13.30 SEČ). Výhra jí za příznivé souhry už může zajistit postup a rozhodně by ji k němu dost přiblížila.

Loni zde pod vedením Stubbsové ze skupiny prošla, tehdy však Australanka působila jako provizorní trenérka. Když pak Plíšková letos nečekaně ohlásila konec spolupráce s Tomášem Krupou, zase zavolala „pozitivní ženě“. A nelituje.

Kájo, síť přece není kryptonit

47letá Stubbsová je ve světě koučů jednou z nejzábavnějších postav - a rozhodně tou nejvýřečnější. Patrně by se uživila také s tenisovou talkshow, což dokazovala třeba barvitým líčením vnitřní paniky, když si ji Plíšková volala na kurt.

„Znáte mě, fakt toho namluvím dost a hrála jsem tenis dost dlouho, ale hergot fix, sesumírovat to nejpodstatnější do 90 sekund je tak těžké! Píšu si proto poznámky na papír, jenže ten jsem si zahrabala do tašky; znáte ženy a jejich tašky… Tak si to píšu na mobil. Běžím za Kájou a oni mi říkají: Rennae, s telefonem na kurt nesmíš. Aha. Sorry.“

Při dotazu, zda by Plíškové prospělo více chodit na síť, když zvládá i složité voleje, praví: „Jo, ale ona je sama činí složitými! Se svýma dlouhýma nohama je občas línější a udělá jeden dlouhý krok místo dvou krátkých, co by jí pomohly. No jo, pro tyhle holky je síť jako kryptonit.“

Její povaha, prosycená pohodovými australskými dny, se vážně hodí. „Není složité být vedle Káji pozitivní,“ říká Stubbsová. „Protože ona skoro pořád kouká na negativa. Já naopak chci, aby neviděla sklenici pořád poloprázdnou.“

Tuhle práci dostala z několika důvodů. Kvůli dobré, byť krátké předchozí zkušenosti. Kvůli minulosti hráčky: „Umím se do ní vcítit, když hraje o poslední chybějící výhru pro postup na Turnaj mistryň - sama jsem to totiž zažila.“

A také kvůli národnosti. Plíšková si poté, co za tři roky vystřídala Jiřího Vaňka, Davida Kotyzu a zmíněného Krupu, řekla: Raději cizinku.

„Je to docela sranda,“ bavila se Stubbsová, které pomáhá s koučováním Plíškové i slavná Španělka Conchita Martínezová. „Tihle trenéři se mezi Češkami střídají a vlastně všichni vedly všechny. Asi z toho chtěla pryč. Změnu, svěží přístup. Australané a Španělé jsou jiné povahy.“

Rychlost mluvy mají podobnou, ač Plíšková přiznává, že australský slang zatím nechytá. „Rennae mojí špatné angličtině naštěstí rozumí,“ jen potvrzuje, že i ohledně cizích jazyků má sklony k pesimismu. Ale hlavně si rozumí tenisově.

„Kája je skvělá holka. Je jako houba, nasává všechny informace,“ cení si Stubbsová. „Cokoli jí říkám, to udělá. Vyzkouší to, aniž by lomila očima. Moc chci, aby se zlepšila. To je vše, oč mi jde, moje ego nehraje roli. Věřte mi, že už jsem se nacestovala s tenisem dost, ale od takového člověka se těžko odchází.“