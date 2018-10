Plíšková znovu vsadí na trenérky z ciziny. Stubbsovou doplní legenda

Od roku 2016 ji postupně vedli Jiří Vaněk, David Kotyza a Tomáš Krupa. Když ale letos Karolína Plíšková ukončila spolupráci s posledním z nich, rozhodla se hledat mimo Česko. A je tak spokojená, že v tomto trendu bude pokračovat.

„Už máme rámcový plán na celou příští sezonu,“ uvedl v pátek na Turnaji mistryň její manžel a manažer Michal Hrdlička. „Rennae se s Conchitou budou střídat zhruba fifty fifty, odjedou prakticky stejné množství turnajů. Karolína byla v New Yorku z Conchity nadšená, hodně ji zaujala svým pohledem na tenis. Taky je to hodně pozitivní člověk.“

Stubbsová je s Plíškovou nyní v Singapuru, španělskou legendu jí doporučila právě ona. A úvodní epizoda na US Open vyhovovala oběma stranám. Na to, že bude mít dvě trenérky zároveň, se česká tenistka těší.

„Je to dobré, protože mi ani jedna nepoleze na nervy,“ zasmála se. „Někdy je těžké trénovat celý rok s jedním člověkem. Doufám, že mi tohle vyhovovat. Cítím se dobře s oběma. S Conchitou jsem byla jen pár týdnů v rámci turnajů, kde nic moc nestihnete. Tak uvidíme, jaký na mě bude mít vliv, až mě bude trénovat dva tři týdny v kuse. Věřím, že v přípravné části se dá udělat dost věcí.“

Bývalá deblová jednička Rennae Stubbsová mimo trénování komentuje pro ESPN. Conchita Martínezová je wimbledonskou šampionkou z roku 1994. Teď tenis vyučuje.

Podstatou trenérského „dvojbloku“ jsou také praktické důvody. „Rennae má dál závazky s komentováním pro ESPN, což je opravdu velká věc,“ líčí Hrdlička; Martínezová zase pracuje s mládeží v čínské akademii.

Novinky pak přijdou i v tréninkové lokalitě. „Protože Karolína v minulých letech v prosinci během přípravy pokaždé onemocněla a podepsalo se to na začátku její sezony, odjíždíme do tepla na Tenerife. Budeme tam trénovat venku a podmínky budou určitě podobnější Austrálii, než v prosinci v mrazech v Česku v hale. To bude celé s Conchitou,“ řekl Hrdlička.

„Pak odehraje finále extraligy a kolem Vánoc se přesouvá do Brisbane. Do Melbourne bude mít obě trenérky zároveň, na Australian Open má Rennae zase televizní povinnosti,“ dodal.

Plíšková má pořád šanci, že na tento přípravný blok vyrazí jako šampionka Turnaje mistryň. Rozhodne se tento víkend u rovníku, kde k největšímu titulu kariéry potřebuje vyhrát ještě dva zápasy.