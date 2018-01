Usnu tak v pět. Ale pro výhru se musí dělat všechno, usmála se Plíšková

A že to byla šichta! První set odehrály Strýcová s Plíškovou o minutu delší, než to v předcházející partii zvládli Djokovič s Čong Hjonem. Rvaly se o každý míček. Končily po půl druhé ráno, kdy už na tribunách arény Roda Lavera zůstali jen ti opravdoví srdcaři.

„Čekání mi docela uteklo, počítala jsem, že kluci nebudou hrát pod tři hodiny. Spíš je horší to, že nevím, kdy se dostanu na pokoj, kdy usnu. Režim na prd, ale pro vítězství se musí udělat všechno,“ usmála se Plíšková.

Ve čtvrtfinále ji čeká světová jednička Simona Halepová, přesto to podle ní v něčem může být snazší duel.

Že už proti sobě nebudete mít krajanku?

Jo, proti Češkám (Lucii Šafářové a nyní Strýcové) to bylo nepříjemné. Obě hrály velmi dobře, nebyly to vůbec lehké zápasy. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem si jimi prošla. Fyzicky to s Halepovou nebude lehké, ale po psychické stránce se mi určitě bude hrát trochu líp.

Do čtvrtfinále jste prošla i loni. Odteď je to nad plán?

Jo, to asi jo. Zatím to papírově byla povinnost, teď můžu jít bodově už jen nahoru. Můj tenis se zlepšuje; hraju tady zatím líp než loni tady, přitom jsem měla těžší soupeřky.

Připravil vás v tomto směru duel proti Strýcové?

Určitě. Byl to tenis na vysoké úrovni, Bára mě překvapila, jak hrála dobře. Podmínky jí sedly a proti Halepové to bude asi něco podobného. Nejspíš to bude příjemnější v tom, že bude méně čopů a kraťasů, nebude chodit na síť a bude víc útočit. Celkově je Halepová zkušenější a lepší hráčka, ale s Bárou to bylo hodně náročné.

Zase jste ve čtvrtfinále. Jak moc vás těší, že už grandslamy zvládáte?

Mám z toho radost. Ne že by to teď byla procházka růžovým sadem, stojí mě to hodně sil, ale dřív jsem se fakt trápila. Učím se, abych svůj nejlepší tenis naladila právě na grandslamy. Zatím to tak úplně není, ale jsem schopna vyhrát zápasy, které jsem dříve schopná vyhrát nebyla.

V kolik se vidíte v posteli?

Tenhle zápas mě stál docela dost sil, určitě bude ještě masáž a rehabka, abych se dala trochu do pořádku. Vidím to tak okolo páté. Ale teď je den volna, to je na grandslamu strašná pomoc.