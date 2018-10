Jedna, či žádná? Postupové varianty bitvy mezi Kvitovou a Plíškovou

Karolína Plíšková už mohla mít jistotu, leč v dosud nejlepším duelu této velkolepé akce podlehla Svitolinové 3:6, 6:2, 3:6.

Petra Kvitová pak prožívá stavy, jaké tenis umí nabídnout jen v tomto formátu, neboť prohrála i podruhé (5:7, 6:3, 2:6 s Wozniackou), a stejně to ještě není definitivní konec. „Je to zvláštní,“ hodnotila ona. A ještě bude. Protože až ve čtvrtek od 10.00 českého času nastoupí hvězdy se zrcadlovými iniciálami do národního derby na Turnaji mistryň, budou mít ještě šanci obě.

Po tomto utkání si ji ale udrží pouze jedna z nich. A nakonec se nemusí radovat ani KP, ani PK.

Český střet bude prvním

Z městského státu, který vsadil na ryze praktické fungování, míří do vlasti i tento ryze praktický text. Posloužit má jako rukověť k tomu, co se v Singapuru bude dít příště. Nejdřív tabulka včetně vyhraných setů, protože jsou důležité:

1. Svitolinová 2 výhry, sety 4:1

2. Plíšková 1 výhra, sety 3:2

3. Wozniacká 1 výhra, sety 2:3

4. Kvitová 0 výher, sety 1:4.

Pořadatelé určili program tak, že do prvního bloku nasadili vysoké slečny ze střední Evropy pyšnící se shodně agresivním pojetím a schopností zajišťovat si body servisem.

Večer (13.30 českého času) se pak na místním Indoor Stadium naopak ukážou dvě obranářky, neúnavné dobíhačky a „vracečky míčů“.

Nejdříve Kvitová vs. Plíšková. Pak Svitolinová vs. Wozniacká. A teď ony matematické hrátky. Každý duel nabízí celkem čtyři varianty - obě hráčky mohou zvítězit ve dvou, či ve třech setech.

A postoupit spolu mohou:

- Svitolinová a Plíšková

- Svitolinová a Kvitová

- Wozniacká a Plíšková

- Wozniacká a Svitolinová

Pořádný rébus. Nejpodstatnější jsou patrně dvě věci. Že už neexistuje varianta souběžného postupu krajanek. A že naopak existuje reálná možnost vypadnutí obou.

„Pro Česko to je svátek, co?“

Větší šance má vzhledem k průběhu Plíšková, tak začněme jí. Dál ji posune jakákoli výhra nad Kvitovou, která by byla premiérovou v kariéře. Zatím má s wimbledonskou šampionkou bilanci 0-3, ale už ji zdolala v extralize (což se do statistik WTA nepočítá).

Plíšková se může radovat i za situace, když prohraje ve třech setech a zároveň Svitolinová jakkoli porazí Wozniackou (pak by měla stejně výher jako Kvitová a Wozniacká, ale lepší poměr setů než obě dvě). To je její „záloha“, ale podstatné je, že bude vládkyní svého sportovního osudu. Výhra zaručí klid.

„Je asi lepší, že jdeme hrát první,“ řekla. „Roli může hrát každý set i každý game. Věřím, že to dobře dopadne. Pro lidi v Česku to bude svátek, ale já se nechci stresovat tím, že hrajeme spolu. Po těch třech duelech, které jsem prohrála, ona vždycky ovládla celý turnaj,“ připomíná, že na kolegyni z vítězných družstev pro Fed Cup zatím narážela jen ve znamenité formě.

To se o Kvitové momentálně v Singapuru říci nedá. I proto jsou pro ni postupové počty těžší, zato pro fanoušky přímočařejší.

Petra Kvitová a Karolína Plíšková na Turnaji mistryň.

Do semifinále projde pouze v jednom případě: že zdolá Plíškovou ve dvou setech - a poté jí ještě pomůže jakoukoli výhrou Svitolinová. Čili: nemá to ve vlastních rukou. Musí uspět (pak by měla s Plíškovou stejný počet výher i poměr setů, ale lepší vzájemný zápas) a ještě spoléhat na další duel (tak, aby měla Wozniacká sice stejný počet výher, ale horší poměr setů).

Ale pořád si pomohla, protože mohla být ze hry již teď. Až na masážním stole se dozvěděla, že duel s Plíškovou nebude „jen“ o nemalé peníze a podobné množství cti. „Ať to dopadne jakkoli, udělám vše, co bude v mých silách,“ slíbila.

Jako by k tomuhle rozuzlení vše směřovalo; třeba už tím, jak pikantní bude duel pro kouče Jiřího Vaňka, který k nynějšímu angažmá u Kvitové přešel od... jistě, Karolíny Plíškové. Zahraniční kolegové se ho na rivalitu krajanek prozřetelně ptali už na tiskové konferenci po prvních duelech Turnaje mistryň.

„Bude to těžké pro obě a obě budou chtít udělat maximum,“ říkal Vaněk v pondělí, kdy ještě nebylo jasné, oč půjde ve čtvrtek. „Ať už se to vyvine jakkoli, čekám velkou bitvu. Mně se to těžko hodnotí, protože jsem vedl i Karolínu. Víte, když se potkáme očima, občas se mi zdá, že není šťastná z toho, že jsem od ní odešel k Petře. Ale to je život.“

Ano, život bývá pestrý. A lepší důkaz než to, že si dvě krajanky v Singapuru na jednom z vrcholů sezony zkusí bitvu ve stylu všechno, nebo nic, asi ani není třeba přinášet.