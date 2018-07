Příště už to ve finále vyjde, doufá po olomoucké jízdě tenistka Muchová

„Jsem smutná, že jsem nedošla do vítězného konce, ale soupeřka hrála dobře a jsem ráda i za finále,“ přiznala 21letá Muchová, která bude příští týden obhajovat finále i na turnaji v Praze.

Podepsala se na vás únava po tříhodinové semifinálové bitvě?

Je to finále, bolí mě nohy, bolí mě toho hodně. Byla jsem unavená, ale soupeřka hrála dobře a to, co potřebovala. Zasloužila si vyhrát.

Dělala vám Ferraová největší problémy svou ofenzivní hrou?

Bylo to těžké, protože jsem s ní nevydržela v dlouhých výměnách. Jak už jsem nemohla, musela jsem do toho vždycky střelit a tentokrát to nevycházelo.

V obou setech jste ztratila servis za stavu 4:5. Klíč k porážce?

To mě mrzelo. Neuhrála jsem si v prvním setu servis, ani ve druhém, takže to byla moje chyba. I v závěru jsem ale věřila, lidé mě přece jen burcovali. Měla jsem 30:0 a pak prohraju čtyři míče po sobě blbostmi, takže nevím, co k tomu říct.

Zažila jste někdy lepší atmosféru?

Je to speciální, že mě lidé povzbuzují česky. Je to tu super a hnalo mě to dopředu.

Finále osmdesátky (turnaj má dotaci 80 tisíc dolarů – pozn. red.) je zatím vaše maximum, byl to tedy nejlepší turnaj kariéry?

Asi jo, výsledek je to hezký. Minulý rok jsem měla osmdesátku v Praze, ale nemůžu prolomit finále, takže jsem trošku naštvaná. Musím víc pracovat, abych to už dotáhla. Příště už to vyjde.

Takže nejpozději za rok v Olomouci?

Ráda bych byla na žebříčku tak vysoko, abych už objížděla větší turnaje. Ale domácí turnaj si vždycky ráda zahraju.

Výsledek vás vrací do první světové dvoustovky. Splněný milník?

Jsem ráda, že mě to posune. Ale za dva dny mi začíná další turnaj, takže musím zregenerovat a zase bojovat. Uvidím, jaký budu mít v Praze los. Hlavně se musím soustředit na sebe a dát se zdravotně do kupy. A další týden, další turnaj.

Když se ohlédnete, jaký máte dojem ze své hry?

Myslím, že se má antuková hra lepší. Ačkoliv ji nemám tak v lásce, poslední dobou jsem k ní trošku našla vztah. Když zlepším kondici, může mi to na ní jít v budoucnu dobře.

Jak se za finále odměníte?

Většinou si něco koupím, ráda chodím nakupovat, takže to bude něco menšího.