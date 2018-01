Sáblíková dojela v Erfurtu třetí na trojce, Erbanová na kilometru pátá

V posledním startu před olympijskými hrami v Pchjongčchangu zaostala Sáblíková za vítěznou Kanaďanku Ivanie Blondinovou o 1,05 sekundy. Od stříbrné Antoinette de Jongové z Nizozemska dělilo českou reprezentantku 46 setin.

„Jsem ráda, že jsem byla na pódiu, ale nejsem moc spokojená s projevem jízdy. Hned po závodě jsme si s Petrem (trenérem Novákem) řekli, že jsem to na rovině moc uspěchávala a jela spíše za časem než technicky. Strašně jsem si přála vyhrát a ke konci se mi to trošku vymstilo. Pódium je ale pódium, takže jsem spokojená,“ řekla Sáblíková.



Třicetiletá Sáblíková se v Erfurtu představila po šestitýdenní závodní přestávce, kdy léčila bolavá záda a snažila se dohnat tréninkové manko. V sobotu obsadila osmé místo na trati 1500 metrů, v neděli potřetí v sezoně vystoupila na stupně vítězů.

V listopadu byla třetí na 5000 metrů ve Stavangeru, v prosinci skončila druhá na trojce v Salt Lake City.

„Záda vydržela a musím říct, že jsem celkem překvapená, že jsem to skoro necítila. Byly v pohodě. Škoda rozběhu, ten byl dnes hodně pomalý a nepamatuji si, kdy jsem tak pomalu začala,“ poukázala Sáblíková na fakt, že na metě 200 metrů byla s časem 20,7 až čtrnáctá. „Pak už jsem kola držela, za což jsem ráda, ale ze začátku to mělo být o něco rychlejší,“ podotkla svěřenkyně trenéra Nováka.



I pro Erbanovou byla akce v Erfurtu generálkou na OH. Zatímco na pětistovce dokázala vybojovat zlato a stříbro, na kilometru byla dvakrát pátá. Z vítězství se dnes radovala Vanessa Herzogová z Rakouska, za kterou Erbanová zaostala o 93 setin sekundy. Od medaile dělilo českou reprezentantku třináct setin.

„Jízdy byly prakticky totožné. Dnes se mi jelo pocitově trochu lépe, ale časově to úplně nedopadlo. Pořád je to takové hledání se na kiláku,“ řekla Erbanová.

Rodačka z Vrchlabí nastoupila v poslední rozjížďce společně s Ruskou Jekatěrinou Šichovovou, která vede průběžné pořadí seriálu. Oproti pátku totiž na startu chyběly tři ze čtyř nejlepších žen na této trati Jorien ter Morsová, Marrit Leenstraová a Ireen Wüstová z Nizozemska.

Pětadvacetiletá česká rychlobruslařka však jejich absenci nedokázala využít k premiérovému umístění na stupních vítězů na kilometru v sezoně. V průběhu jízdy se sice držela na třetím místě, ale v závěru ztratila a klesla na páté místo.

„Jednou chybí poslední kolo, jindy první... Vždy je to něco. Možná, až se to jednou spojí, tak to dopadne,“ uvedla Erbanová, která přiznala, že si uvědomovala, že má reálnou šanci na umístění na stupních vítězů.

„Určitě to bylo možné, ale Vanessa s Hegge (Bökkovou) zajely opravdu špičkové časy. Věděla jsem, že bude těžké se přes ně dostat. Musela bych porazit Jekatěrinu, což se nepovedlo,“ řekla Erbanová, která zůstala v průběžném pořadí SP v této disciplíně šestá.