Hrát Ligu mistrů je úžasné, těší se karlovarský nahrávač Van Haarlem

„Budeme mít jen krátkou dobu na to, abychom se sehráli, ale to půjde,“ ujistil nahrávač Karlovarska.



Jaký byl hlavní důvod vašeho přestupu do Karlovarska?

Loňskou sezonu jsem odehrál v Německu a v Bulharsku, ale po dvou předchozích letech v kladenském klubu jsem se chtěl vrátit do České republiky. Na Kladně to byly skvělé časy a tuhle zemi jsem si oblíbil. Mám rád zdejší život, volejbalové fanoušky a úroveň extraligy. Trenér a manažer Karlovarska projevili velký zájem o to, aby mě měli v klubu. Karlovarsko je jeden z nejlepších týmů a vždycky hraje o trofeje. Taky je pro mě úžasné hrát Ligu mistrů, to pro mě bude poprvé.

Sledujete nějaké rozdíly v systému či zázemí Karlovarska oproti jiným klubům, ve kterých jste působil?

Myslím, že organizace klubu je opravdu profesionální, je tady krásná a prostorná hala a chodí sem spousta fanoušků. Ze zápasů, které jsem proti Karlovarsku odehrál za Kladno, vím, že atmosféra během zápasů je tu fantastická. Moc se těším na to, až budu v dresu Karlovarska hrát.

Do jaké míry znáte své současné spoluhráče?

Znám jich hodně, protože jsem proti většině z nich nastupoval dvě sezony. A některé jsem poznal i s národním týmem, za reprezentaci jsem hrál proti Beerovi, Pfefferovi a Zmrhalovi. Sledoval jsem taky finále extraligy, kdy získal klub titul, a tak vím, jak kluci hrají.

Daan van Haarlem Profil V uplynulé sezoně vystřídal dva kluby, německého mistra Berlin Recycling Volleys a přední bulharský celek Levski Sofia.



Česká volejbalová veřejnost ho důvěrně zná z působení v kladenském mužstvu, které před dvěma lety dovedl do finále extraligy a k titulu v národním poháru.



Řekl o něm trenér Jiří Novák: „Čekám, že spolu s Markem (Beerem) dokážou v nepříznivých situacích strhnout ostatní svým bojovným projevem.“



Jak vypadá váš aktuální program?

Momentálně jsem v přípravě nizozemského národního mužstva na zářijové mistrovství světa v Bulharsku. Po šampionátu se k týmu připojím, jakmile to bude možné. Pak budeme mít jen krátkou dobu na to, abychom se sehráli před prvním soutěžním zápasem, ale to půjde snadno a budeme se týden co týden zlepšovat.

Cítíte se jako lídr týmu?

Máme tu hodně zkušené hráče, jako jsou Hudeček nebo Rejlek, kteří působí v týmu už několik let, to oni jsou pro mě lídry. Pozice nahrávače je samozřejmě důležitá, ale my budeme pracovat jako tým.

A jaké máte ambice v novém angažmá?

Mým cílem je sbírat cenné zkušenosti v Lize mistrů a znovu bojovat o tituly, v poháru i v extralize.