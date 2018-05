Být favoritka je zvláštní, říká Vrabcová před půlmaratonem ve Varech

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary Kapacita: u Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary je to 4 000 běžců, u dm rodinného běhu je to 2 700 účastníků Ženy a muži: 65,20 % běžců jsou muži, 34,80 % tvoří ženy, průměrný věk žen na půlmaratonu je 36,9 let, průměrný věk mužů je 40,1 let. Půlmaraton poběží nejvíc Janů, Petrů a Martinů, mezi ženami Jany, Petry a Lucie. Ženy v průměru zvládnou trať za 2:07:37, muži za 1:52:13. Nejstarším účastníkem je 76letý Čech Karel Červenka, mezi ženami je to 70letá Susana Blechman z Izraele. Víte, že? Ve startovním poli se objeví celkem 47 národností? Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 21,0975 km udělat 17 216 kroků? Narozeniny v den závodu oslaví šest běžců a jedna běžkyně? Rekordy závodu, muži: 1:00:54 (2017),Wilfred Kimitei (Ken.), ženy: 1:08:19 (2017), Yvonne Jelagatová (Ken.) Nejrychlejší Češi: 1:06:51 (2016), Milan Kocourek; mezi ženami 1:17:31 (2013), Ivana Sekyrová České rekordy, muži: 1:01:31 (1997), Jan Pešava; ženy: 1:11:01 (2018), Eva Vrabcová-Nývltová Světové rekordy, muži: 0:58:23 (2010) Zersenay Tadese (Eri.), Lisabon; ženy: 1:04:51 (2017) Joyciline Jepkosgeiová (Ken.), Valencie