Fantastický obrat přihrál karlovarským volejbalistům body

„Rozhodla naše touha po vítězství a to, že se nevzdáváme za žádného stavu a stále věříme ve výhru,“ přidal se s komentářem reprezentant Daniel Pfeffer.

Obhájci titulu udolali Duklu vedenou vítězem Ligy mistrů Janem Štokrem 3:2 na sety. Poté, co v koncovce čtvrté sady přežili „klinickou smrt“ v podobě dvou mečbolů domácích, předvedli bezchybný výkon v rozhodujícím tie-breaku. „V pátém setu jsme od začátku hráli výborně, skvěle jsme bránili na síti a ztrátovali, jsem šťastný za takový obrat,“ vyprávěl Van Haarlem.

Trenér Karlovarska Jiří Novák dal v utkání příležitost všem jedenácti svěřencům. Střídající hráči dosáhli celkově shodného počtu bodů jako jejich kolegové, kteří nastoupili v základní sestavě.

„Mladí kluci, Matyáš (Džavoronok) a Lukáš (Vašina), předvedli fantastické výkony ve čtvrtém setu, vnesli do hry hodně energie a udělali spoustu bodů,“ ocenil Van Haarlem. „Důležitou postavou byl taky Filip (Rejlek), který přišel ve druhém setu.“ Univerzál Rejlek se stal se šestadvaceti body nejproduktivnějším hráčem zápasu.

Výhrou v pěti setech prodloužil tým Karlovarska vítěznou sérii v sezoně na pět zápasů. Zároveň ale nebodoval naplno a v čele tabulky má už jen náskok jediného bodu před ústeckým a českobudějovickým mužstvem. „I když to teď na tabulce není tolik vidět, výhra nad takovým týmem, a ještě u něj doma, je hodně podstatná, v průběhu ligy to budou velice důležité body do závěrečného nasazení do play off,“ upozornil Pfeffer.

V sobotu 3. listopadu se Karlovarsko představí vlastnímu publiku v utkání s Benátkami nad Jizerou.