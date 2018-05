Český úspěch v ženách. Půlmaraton ve Varech ovládla Vrabcová-Nývltová

Lázeňský půlmaraton zažil další premiéru, poprvé se na českém území běžel závod bez účasti vytrvalců z Afriky. Jedná se o novou iniciativu RunCzech – EuroHeroes, jež je určena na podporu rozvoje atletiky na starém kontinentu.

Zatímco v minulých letech měl půlmaraton Karlovy Vary zpravidla africké vítěze, letos dáli organizátoři šanci v lázeňském městě zazářit také evropským a především českým atletům.

„Vnímáme, že pokud má být evropská a česká atletika na světové úrovni konkurenceschopná, je nutné, abychom dali těmto atletům na našich závodech větší prostor. Doufáme, že tento krok bude pro běžce novou motivací a že si třeba už v Karlových Varech zaběhnou nové osobní rekordy,“ uvedl Tomáš Mirovský, koordinátor závodů RunCzech.

„Na jednu stranu je to nádherné. Vyhrát takovýto závod je něco, o čem se mi ani nesnilo, a vyhrát v Čechách takový závod je nádherné. Na druhou stranu vím, že svět je někde jinde a je to pro mě obrovská motivace dál se zlepšovat,“ vyjádřila se k novince nejlepší žena Karlovarského půlmaratonu Eva Vrabcová-Nývltová.

Od startu favorité sami

Po pětadvaceti minutách závodu se z vedoucí čtveřice utvořily dvě skupiny. V té první byl Ukrajinec Roman Romaněnko se Španělem Houssame Benabbou, který debutoval v závodě na českém území a na letošním MS v půlmaratonu si zaběhl nový osobní rekord 1:03:35. Ve druhé skupině byl největší favorit, Ukrajinec Serhii Lebid s dalším Španělem Ricardem Serranem.

V polovině závodu, na čtrnáctém kilometru, při seběhu k Mlýnské kolonádě, výrazně přidal Romaněnko do kroku a v čele se osamostatnil.

„V té chvíli jsem se cítil nejlépe, řekl si, že to zkusím a snad to vydrží až do cíle. Povedlo se,“ přiznal vítěz po závodě do kamery České televize. Jeho uvolněný styl s úsměvem na tváři ohromil všechny, diváci a pořadatelé podél trati si s ním plácali, což rád opětoval. „Měl jsem dost sil, běžel v pohodě a užíval si to,“ přiznal. Za ním doběhl Španěl Houssame Benabbou a třetí jeho krajan Serhii Lebid, devítinásobný mistr Evropy v krosu.

Vítězce pomohli dva soupeři

Vítězka ženské kategorie Eva Vrabcová-Nývltová běžela od startu sama, až byla obava, zda nepřepálila začátek. „Žádné plánované tempo jsem neměla. Bylo to hodně těžké, foukal protivítr a vidět, jak se vám kluci vzdalují, není nic příjemného,“ přiznala pocity z první poloviny závodu. Od desátého kilometru běžela společně s Holanďanem Nielsem Theloosenem a Čechem Michalem Majorošem. „Doběhli mě dva kluci, ti spolupracovali perfektně a jim patří obrovský dík,“ říkala Vrabcová-Nývltová v cíli, kam doběhla jako celkově dvanáctá v čase 1:11.54. Povedl se jí útok na překonání českého rekordu závodu 1:17.31, který držela už od roku 2013 Ivana Sekyrová.

Celkově si nejlepší česká běžkyně Eva Vrabcová-Nývltová závod v Karlových Varech velmi užívala. „Běželo se mi překvapivě úplně parádně, kulisy jsou zde nádherné, užívala jsem si to. Diváci pomáhali hrozně moc, je to velmi znát. Proto miluji běhy Run Czech,“ přiznala. Možná ji k uvolnění pomohlo i nedávné soustředění na Kanárských ostrovech. „Byl to skvělý zážitek, trénování v teple, splněný sen,“ dodala Eva Vrabcová-Nývltová. Paradoxně v Karlových Varech nikdy nebyla, ale na Božím Daru, který je kousek odtud, vyhrála svůj první závod na lyžích. „Trochu nostalgie.“

Za ní doběhla o více než čtyři a půl minuty později Ukrajinka Olha Kotovska a Češka Kristýna Dvořáková. Mezi ženami byla dále osmá Petra Kamínková a devátá sokolovská Ivana Sekyrová, obě nevynechaly ani jeden ročník Karlovarského půlmaratonu.

Fejfar nejlepší potřetí

Celkově sedmý doběhl nejlepší z Čechů Ondřej Fejfar a byl naprosto spokojený. „Běželo se mi výborně, byl to jeden z nejlepších půlmaratonů, absolutní spokojenost. Trať je pro mě nějakým způsobem magická, je zde výborná atmosféra, lidi mě hnali dopředu, a tak jsem ani nevnímal kopečky, co byly na trati,“ uvedl za cílovou páskou. Už před závodem se velmi těšil. „Karlovy Vary jsou moje srdcovka. Byl jsem zde už v roce 2013 při prvním ročníku a od té doby se sem rád vracím. Je to prostě nádherný závod a skvělí fanoušci mě vždy vybičují k dobrému výkonu,“ řekl před startem běžec, který ve Varech v letech 2013 a 2014 slavil mezi tuzemskými běžci prvenství a v roce 2016 doběhl druhý.