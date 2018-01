Karlovarský volejbalista Hudeček: Věřím, že doma Kladno porazíme

Šňůra třinácti vítězných zápasů ligových i pohárových zdobí karlovarské volejbalisty, mají aktuálně nejlepší formu z celé ligy.

„Dodává nám to určité sebevědomí a dává to určitou naději, že pracujeme dobře a jdeme správným směrem. Nicméně tak velkou váhu bych tomu nepřikládal,“ říká kapitán karlovarských volejbalistů Ondřej Hudeček.

Číslo je to pěkné, do vrcholu sezony daleko. „Jelikož jsme tak dlouho neprohráli, tak to tak můžeme říci, ale všichni ve volejbale vědí, že všechno se potom rozhoduje v play-off. Nejdůležitější je, aby nám forma vydržela, a když vydrží celé play-off, budeme jedině rádi. Pokud by se stalo, že do té doby bychom prohráli nějaký zápas, tak se nic neděje,“ míní Hudeček.

Odvetné souboje s konkurenty z elitní čtyřky extraligy zahájilo Karlovarsko výhrou v Liberci, ještě předtím vyhráli i v Českých Budějovicích. Teď přijede Kladno.

„Na začátku sezony, když jsme byli v konfrontaci s Libercem a Kladnem, sami jsme cítili, že to ještě není ono, že jsou tam určité mezery a že je třeba pracovat. Poslední zápasy v Budějovicích, Liberci nám ukázaly, že se zlepšujeme. Dodává nám to energii. Na Kladno bych chtěl pozvat všechny fanoušky, bude to jeden z lepších zápasů, které v naší hale uvidí,“ láká kapitán. Série je obdivuhodná.

„Jsme za to hrozně rádi, přináší to určitá pozitiva, přidává to nám, jako hráčům, sebevědomí. Budeme se snažit v sérii pokračovat,“ hlásá Hudeček. První výzvu si Karlovarsko odškrtlo. „Jsme velmi rádi, že jsme vyhráli v Liberci, což byl těžký zápas před vynikající diváckou kulisou, volejbal se vším všudy.“ Další mají před sebou. „Budeme chtít porazit Kladno, abychom se mu utrhli, dokázali si, že je dokážeme porazit, což se nám letos ještě nepodařilo.“ Právě tak, na Kladně prohráli, ale ani v minulé sezoně to se Středočechy nebylo jednoduché. U nich vždy prohráli.

„Na Kladně se těžko hraje, těží ze své horší haly. Máme jim co oplácet. Musíme k tomu přistoupit jako ke všem ostatním zápasům, pořádně se na ně připravit. Věřím, že před domácí kulisou je dokážeme porazit,“ vysvětluje Ondřej Hudeček. V úterý hrály Vary první zápas čtvrtfinále Českého poháru ve Zlíně, vyhrály 0:3. První a třetí set byly poměrně snadné s poměrem 20:25 a 18:25, ve druhém to bylo nejdramatičtější, až 27:29.

„Trochu jsme si to zkomplikovali, naštěstí jsme zvládli koncovku. Vyhráli jsme 3:0 a to je důležité pro odvetu,“ oddechl si Hudeček. Odveta bude na programu 6. února.

Před sérií těžkých zápasů, zítra s Kladnem a následující středu pohár se švýcarským Näfels se Karlovarsko dobře připravilo. „Zápas je nejlepší trénink, bohužel to bylo až ve Zlíně, cestování bylo delší.“

V utkání se představila nová tvář v karlovarském dresu. Vedení klubu se na přelomu roku rozhodlo angažovat nového slovenského smečaře Jakuba Hukela.

„Měl by nám pomoci v těžkém období, kdy se hraje dvakrát týdně celou dobu. Navíc se nám vážně zranil Zdeněk Málek a nemůžeme si dovolit hrát na dva smečaře. Jakuba u nás vítáme a doufáme, že splní, co od něj očekáváme,“ vysvětloval klubovému webu Jakub Novotný, předseda klubu.

Hukel hrál už pohárový zápas ve Zlíně. „Pro něj to není jednoduché, přišel do rozjetého vlaku. Potřebovali jsme nějakou alternativu na post smečaře, po zranění Málka jsme zůstali dva. Bylo důležité, že se hned zapojil do hry. Nebylo to z jeho strany špatné a uvidíme, jak to bude fungovat dál. Je to důležitá posila, kdyby se něco stalo nebo někomu nedařilo, tak máme náhradu,“ doplňuje momentálně druhý smečař Ondřej Hudeček.

Dvakrát kvalitní volejbal

Náročný program během pár dní čeká karlovarské volejbalisty. Zítra šlágr extraligy s Kladnem, ve středu švýcarský Näfels v druhém kole poháru CEV Challenge Cup.

„Pro diváka určitě zajímavé,“ říká kapitán Ondřej Hudeček. V nohách mají sobotní výhru v Liberci a úterní ve Zlíně. „Přijďte nás podpořit, ať konečně vyhrajeme a přeskočíme Kladno v tabulce,“ láká diváky univerzál Filip Rejlek, nejlepší hráč utkání v Liberci, kde 25 body (8 es, 16 smečí, 1 blok) velmi přispěl k výhře 2:3.

„Budeme hrát dvakrát doma, fanoušek si může užít. S Kladnem to bude suprový volejbal a následně zajímavá konfrontace s evropským týmem,“ doplňuje Ondřej Hudeček.

„Od nového roku je pro nás program náročný. Porazili jsme Näfels v přípravě v Liberci, ale tomu nepřikládám velkou váhu. Každé družstvo se v sezoně vyvíjí a družstvo Näfels je ve špičce švýcarské ligy, v sezoně moc zápasů neprohraje. Bude to zase velmi těžké utkání a bude velmi důležité je doma porazit co nejlepším výsledkem, abychom jeli k nim s co nejlepším poměrem bodů a setů. Nicméně prvořadé je Kladno, a až potom budeme myslet na Näfels,“ dodává karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.