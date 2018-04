Máme obrovskou chuť porvat se o zlato, hlásí trenér Karlovarska

Loni slavil se svým týmem titul, letos si zahraje o bronz. „Naše forma má stoupající tendenci, takže doufám, že dál už nás potká vítězství,“ věří Radek Mach, kapitán Jihostroje. Utkání o bronz v téhle fázi extraligového play off zatím vždy čekalo na jejich semifinálové soupeře. Karlovarsko je čtvrtým rokem v extralize a zatím se pokaždé probilo až do semifinále. Tím to ale končilo.

Finále si zahraje poprvé až letos a určitě tak vylepší bronz z premiérové sezony 2014/15. „Máme obrovskou chuť porvat se o zlato,“ hlásí Jiří Novák, trenér Karlovarska.

O postup si řekl jeho tým hodně hlasitě. Do série s Jihočechy, nejlepším týmem základní části, nastoupil až po dramatickém čtvrtfinále s Brnem, s nímž sehrál pět zápasů. Úřadujícího mistra však Západočeši smetli ve třech zápasech, z nichž se dva hrály v Českých Budějovicích. Ten poslední v sérii vyhráli v hale favorita 3:2, v pátém setu 15:13.

„Pro nás vlastně skončila sezona, chtěli jsme desátý titul. Nedokázali jsme ubránit Rejlka a Zmrhala, ti to vlastně rozhodli,“ uvedl druhý nahrávač Jihostroje Filip Kupilík. „Zase jsme udělali zbytečné chyby. Nesplnili jsme žádný cíl, který jsme si do sezony dali. Filip Rejlek zahrál v celé sérii výborně,“ přidal Martin Kryštof hrající v Jihostroji na postu libera.

Že univerzál Filip Rejlek sehrál v semifinále v karlovarském dresu jednu z klíčových rolí, to potvrdil i kouč Karlovarska. „Je pro nás rozhodujícím článkem. V důležitých chvílích to vzal na sebe,“ prohlásil bývalý reprezentační smečař Jiří Novák o hráči, u nějž s postupujícími zápasy v play off rostly jeho výkony. Rejlek naposledy působil v Itálii, do české soutěže se vrátil loni po dvanácti letech v zahraničí.

O soupeři Západočechů se rozhodne mezi Libercem a Kladnem, blíž k postupu má kladenský tým, který vyhrál na palubovce Dukly rovněž pětisetovou bitvu a vede v sérii 2:1. Slavit další účast ve finále může už ve čtvrtek.

Liberec nebo Kladno?

Kladno má blíž ke zopakování loňského finále, do něhož může zpečetit postup ve čtvrtek doma. Přestřelka českých elitních univerzálů v závěru vyzněla pro Davida Konečného. Svěřenci Milana Fortuníka využili čtvrtý mečbol a vyhráli tie-break 16:14. Hráčem zápasu byl zvolen nahrávač hostů Matthew West.

„Hráli jsme v sezoně vypjaté koncovky a vždycky jsme je zvládli. Tým má vnitřní sílu,“ pochvaloval si kladenský kouč Fortuník v rozhovoru pro Českou televizi. Liberec však nepodléhá skepsi. „Prohráli jsme o jeden balón. Kladno bylo šťastnější, pojedeme teď vyhrát na Kladno,“ doplnil ho kolega na lavičce Dukly Michal Nekola.