Perfektní atmosféra, chválil diváky kapitán suverénního Karlovarska

Den před extraligovým utkáním s Benátkami se karlovarští volejbalisté dozvěděli jména soupeřů v základní skupině Ligy mistrů. To je nerozhodilo a Benátky vyprovodili jasně 3:0, v žádném setu jim nepovolili víc jak dvacet bodů, a poslali je na poslední místo tabulky. Sami se udrželi na samém čele.

„Vstoupili jsme do zápasu koncentrovaně. První set měl vysokou kvalitu z naší strany. Pak už to bylo jen o tom, jestli tu koncentraci udržíme, ale naštěstí se v rozhodujících koncovkách druhého a třetího setu koncentrace dostavila a my to dotáhli do vítězného konce,“ popsal karlovarský trenér Jiří Novák.

Utkání bylo zajímavé i jinak. Karlovarsko navštívily beachvolejbalistky Bára Hermannová a Markéta Nausch Sluková, čerstvé držitelky Evropského titulu Queens of the beach a za hostující družstvo nastoupili dva bývalý hráči Karlovarska Michal Sukuba a Andy Rojas. Více se prosadil jedenačtyřicetiletý bývalý kapitán reprezentace Venezuely, kterou v roce 2008 dovedl k devátému místu na olympiádě v Pekingu, Andy Augustin Rojas Guevara. Karlovarsku nasázel pět bodů, Sukuba přidal jeden.

„Zasloužená výhra, která začala skvělým prvním setem. Pak to trochu skřípalo, ale dotáhli jsme to do vítězného konce,“ zhodnotil duel karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Ve Varech je volejbal už napevno uchycen a nejsou výjimkou stabilně vysoké návštěvy. Na Benátky, ruku na srdce, nepříliš atraktivního soupeře, přišlo 732 diváků. „Rád bych poděkoval fanouškům, že opět přišli v obrovském počtu a udělali perfektní atmosféru, v které se hned jinak hraje,“ pochvaluje si Hudeček.

Skvělé výsledky se projevují i v individuálních extraligových statistikách. Na příjmu, v celé soutěži, je nejlepší Daniel Pfeffer, který má úspěšnost pětapadesát procent. Na servisu je druhý Filip Rejlek za kladenským Filipem Habrem. Mezi první pětku se Rejlek dostal i mezi nejvíce bodujícími hráči, je pátý. Na bloku je průběžně druhý Vojtěch Patočka jen těsně za vedoucím Šimonem Krajčovičem z Prahy.

Všichni se podíleli na jednoznačné výhře nad Benátkami.

„Domácí nás zatlačili servisem a my jsme se s tím nedokázali srovnat. Z toho důvodu jsme měli problém se prosadit v útoku a od toho se odvíjela celá hra. Trochu jsme se trápili, domácí hráli dobře,“ uznal kapitán Benátek Michal Sukuba, který ve Varech odehrál tři sezony.

„Karlovarsko je první, my jsme na druhém konci tabulky. Ukázala se jejich kvalita. V prvním setu nás rozstříleli servisem. Další dva sety již byly vyrovnanější, škoda jen, že když my dáme dobré podání a míč přeletí přes síť, tak nedokážeme složit balón jeden proti jednomu,“ doplnil Vladimír Němeček, trenér VK Benátky nad Jizerou.