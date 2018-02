Karlovarští volejbalisté přivezli z Ostravy extraligové vítězství

Ostrava byla dva sety favoritovi zápasu vyrovnaným soupeřem. Po uhrané koncovce druhého setu už to byla zcela jednoznačná záležitost.

„Bylo to těžké utkání. Ostrava na nás vlítla a my jsme nevěděli, co s námi je. Soupeř dobře podával, ale naštěstí jsme obranou druhý set zlomili. Pomáhalo nám, když jsme byli bodově nad nimi, a díky tomu jsme ve třetím a čtvrtém setu již dominovali,“ oddechl si karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

„Nevstoupili jsme sice do zápasu špatně, ale pak jsme měli dva špatné příjmy, neuhráli dvě bodovky a s dvaceti procenty úspěšnosti v útoku jsme první set nemohli vyhrát,“ komentoval špatný vstup do zápasu trenér Jiří Novák.