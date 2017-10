První kolo, první výhra. Ale... Bylo to svázané, říká trenér Novák

„Klasický první zápas, kdy to bylo trochu svázané. Jsme rádi za důležité první vítězství,“ konstatoval karlovarský trenér Jiří Novák.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli první zápas a tím jsme úspěšně otevřeli novou sezonu. Samozřejmě, že tam byly nějaké nedostatky, hlavně si myslím, že se nám nedařilo tolik v útoku, ale nahradili jsme to jinými činnostmi. Takže spokojenost,“ připojil kapitán týmu Ondřej Hudeček.

Hlad po volejbale byl ve Varech opět znát, první utkání přivedlo do haly pro míčové sporty 653 diváků.

Ti ještě viděli nesehranost domácího týmu, nicméně po jednoznačném vítězství mu nadšeně aplaudovalo. „Hráli jsme výborně v obranné fázi, ale útočná nám naopak trochu pokulhávala,“ přiznal trenér Novák.

Duel se lámal v koncovce druhého setu, Karlovarsko jej získalo až 26:24. „Druhý set byl dosti vyrovnaný, škoda jednoho či dvou míčů v koncovce, kde jsme mohli mít dva tři body navrch. Ale promarnili jsme to a stálo nás to set, a možná i vývoj zápasu,“ myslí si Marek Mikula, kapitán Aera Odolena Voda.

„Vary nás přetlačily hlavně na servisu a my bohužel druhý set, který jsme hráli lépe na útoku než Vary, nedokázali dovést do vítězného konce. Jeden dva míče to rozhodly. Jinak Vary hrály lépe, a proto vyhrály,“ souhlasil i trenér Odoleny Vody Jiří Vojík.