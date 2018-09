Karlovarská posila Beer: Všude jsem patřil k nejstarším, musím si zvykat

Příprava Karlovarska: atletika a jízda na kanoích Každý dílčí trénink představuje vysokou kvalitu a stojí hráče maximální úsilí. Volejbalisté Karlovarska se už čtvrtý týden věnují tvrdé fyzické přípravě. „Současné tréninky jsou zaměřené víc na sílu, ale nadále pokračujeme v objemové přípravě, máme ještě měsíc do začátku soutěže,“ popsal trenér Jiří Novák. Hlavní kouč mistrovského týmu dokázal i v náročném období bez zápasového rytmu spojit příjemné s užitečným. Do letní přípravy vložil například jízdu na kanoích, která posloužila i jako vhodný teambuilding. „Když jsme vyjeli na vodu, opět to splnilo silovou tréninkovou jednotku, protože Ohře příliš netekla, a to bylo dobré procvičení zádového svalstva,“ pochvaloval si Novák. „Přípravu jsme hráčům zpestřili i v atletice, místo klasického atletického tréninku jsme uspořádali víceboj.“ Během přípravy loni exceloval v atletické všestrannosti Michal Kriško, a i tentokrát se na stadionu prosadil volejbalový univerzál. Nejlepšími atletickými výkony se blýskl nováček v týmu, Američan Jalen Penrose. „V některých disciplínách se srovnával s technikou, ale všechno dohnal svými fyzickými dispozicemi,“ uznal trenér. Právě americký univerzál aktuálně zaměstnává představitele klubu, kteří finišují s přípravami nadcházející sezony. „U cizinců mimo Evropskou unii zrovna řešíme víza, s tím máme spoustu práce,“ prozradil předseda VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný. „Jsem ale rád, že hráči mají pestrý program při té dřině, jakou absolvují. Jinak vůbec nezasahujeme do přípravy družstev, to si řídí trenéři.“ Kouč Jiří Novák stále postrádá v sestavě tři hráče, kteří plní reprezentační povinnosti. Jako první z nich se už příští týden připojí k týmu blokař Vojtěch Patočka.