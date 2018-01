Volejbalisté Karlovarska padli po třinácti zápasech, zase s Kladnem

„Každá série jednou končí,“ přiznal karlovarský trenér Jiří Novák. A dodal, že po právu. „Nebyli jsme v žádné činnosti lepší než Kladno, a proto jsme prohráli.“

Už od začátku bylo každému ze skoro devíti stovek diváků jasné, že pokud Karlovarsko uspěje, bude hodně vydřené a šťastné. I když první set vyhrálo.

„Cítili jsme, že nám to tolik nejde jako v posledních zápasech. Začali jsme trochu ztrácet hlavu a chtěli to přervat, bohužel nám chyběla lehkost, která nás provázela v minulých zápasech,“ vypozoroval kouč Novák.

Velká zbraň Varů posledních zápasů, servis, si nyní vzala volno. Při podání létaly míče do autu či sítě, a to, co prošlo, Kladno hned nechytatelně vrátilo. „V dnešní době musí mít kvalitu. Pomohli jsme si jím v Budějovicích i Liberci a nevím, proč nás to doma tak svázalo,“ přiznává kouč Novák.

Také se oproti zvyklostem dost točila sestava. „Nešlo to. Většinou lidi, kteří nás táhli, se dnes do zápasu tolik nedostali. Máme široký kádr, a tak si pomůžeme střídáním,“ vysvětluje nezvyklý počet změn.

Poprvé se karlovarskému publiku představil Jakub Hukel. Slovenského smečaře se rozhodlo vedení klubu na přelomu roku angažovat z důvodu posílení smečařského postu kvůli dlouhodobému zranění Zdeňka Málka. „V poháru ve Zlíně hrál celý zápas. Dnes v těch pasážích, kdy byl na hřišti, to zvládl dobře,“ hodnotí trenér Jiří Novák.

Na utápění se v slzách není čas. Už ve středu hostí Vary švýcarský Näfels v druhém kole poháru Challenge Cup. „Rád za prohru nejsem, ale nemůžeme se v tom moc hrabat, hodit to za hlavu a za čtyři dny být připraveni na další zápas. Tato prohra musí posloužit k tomu, abychom se líp připravili na středu,“ dodává kouč Karlovarských Jiří Novák.