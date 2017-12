K cestě Evropou vede výhra, volejbalisté Karlovarska hostí Záhřeb

„Co si budeme povídat, stejně bude rozhodovat odveta doma,“ odtušil už před startem série Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.

Snadné to mít domácí dnes ovšem nebudou, už úvodní duel Karlovarska s Mladostí přinesl vyrovnané dílčí statistiky. Český tým byl úspěšnější na přihrávce a především v ofenzivě. Mezi individualitami vyčníval domácí Marko Sedlacek, autor devětadvaceti bodů.

Na druhé straně se prosadil také univerzál Filip Rejlek, který nasbíral 26 bodů. „Oni hráli dobře, my hráli taky slušný volejbal, ale nedostali jsme je tak úplně pod tlak. Počítali jsme, že je dostaneme v technických dovednostech, to se ale nevydařilo. Chybělo nám víc konzistence a kvality na servisu,“ shrnul průběh prvního utkání v Záhřebu karlovarský kouč Novák. V závěru duelu ovšem podali jeho svěřenci bezchybný výkon a díky němu mají dnes lepší výchozí pozici do odvety.

Jakákoli výhra Karlovarska pošle svěřence Jiřího Nováka do osmifinále, hosté postoupí po vítězství za tři body, v případě konečného výsledku 3:2 pro Galati rozhodne takzvaný zlatý set. Odvetu prvního kola Challenge Cupu mezi Karlovarskem a Mladostí Záhřeb hostí Hala míčových sportů ve středu od 18.00 hodin.