O první místo tabulky. Karlovarsko v extralize přivítá Budějovice

Jak vypadá čelo tabulky volejbalové extraligy? 1. Jihostroj České Budějovice 55 bodů, 2. Dukla Liberec 53 bodů, 3. VK ČEZ Karlovarsko 52 bodů, 4. Kladno 52 bodů.

Největší „papírovou“ naději na vylepšení svého umístění má Kladno, které hostí beznadějně poslední Odolena Vodu a Liberec, jenž přivítá Ústí nad Labem, osmý celek tabulky a poslední postupující do play off. Ve šlágru přivítá Karlovarsko České Budějovice a v případě tříbodového vítězství je přeskočí v tabulce.

„Jdeme do každého zápasu s tím, že jej chceme vyhrát, a samozřejmě se budeme snažit vyhrát i tento zápas, abychom byli co nejlépe postaveni po základní části a v play off měli maximálně zápasů doma,“ říká karlovarský trenér Jiří Novák.

Na Jihostroj letos umí

Karlovarsko má navíc na své straně letošní vzájemnou bilanci, na podzim v lize vyhrálo v Českých Budějovicích 2:3 a před nedávnem v semifinále Českého poháru opět 3:2. K tomu prostředí vlastní haly.

„Těžko říct jestli bude výhodou domácí prostředí. Oba zápasy byly velice vyrovnané a rozhodovalo pár míčů. Na druhou stranu to nevypadá, že by pro nás domácí prostředí bylo výhodou, se silnějšími soupeři jsme prohráli, ale samozřejmě vždy je jednodušší hrát doma, jsme zvyklí na naši halu a uvidíme, jak se s tím popereme,“ míní kouč Novák.

Ani taktická příprava moc nepomůže, na konci základní části se všechny týmy už dokonale znají. „Systémy jsou jasné a vždy rozhoduje, komu jde líp servis, aby ztížil soupeři útočnou fázi a následně ubránil vysoké balony. Jde spíš o to, jak se týmy vyrovnají se servisem a přihrávkou,“ vysvětluje karlovarský trenér. Těší jej ovšem zdravotní stav mužstva.

„Všichni jsou zdraví, měli bychom být kompletní,“ říká. Až na jednu výjimku. Smečař Zdeněk Málek má dlouhodobě problémy se zády, vyhlídky na zlepšení jsou mlhavé. „Nevím, jestli v této sezoně ještě nastoupí, to je otázka na doktora,“ přiznává Novák.

V sobotu základní část extraligy končí a až po posledním kole bude jasné umístění v tabulce. Nicméně už předtím v Karlových Varech ví, že z jejich strany byla velice dobrá. „Loni jsme ji zakončili se sedmi porážkami, letos budou tři nebo čtyři. S tím jsme určitě výsledkově spokojeni,“ přiznává trenér. Přece jen se ale vady najdou.

„Se slabšími soupeři jsme neztratili ani bod. V první čtyřce se to mlátí, jen nás mrzí, že jsme dvakrát prohráli s Kladnem. Jinak jsme spokojeni, ale stejně víme, že se bude rozhodovat až následně v play off,“ dodává Jiří Novák. Sobotní utkání Karlovarsko - České Budějovice se hraje od 18 hodin v Hale míčových sportů.

Je už tradicí, že utkání orámuje akce připravená klubem. Tentokrát Karlovarsko podpoří z každé vstupenky handicapovaného sportovce Pavla Kováře, který aktuálně šetří na nový HandBike s ambicemi závodit ve Světovém poháru.