Chudák Polák, teď po něm utírají krev, liboval si Vémola po další výhře

„A teď už vím, že blázen je. Chudák Polák, teď to po něm celý vytírají,“ vykládal po zápase. Ostrowski si oktagonu totiž moc neužil. Vémola nečekal a od první minuty bušil. Poláka už po 19 vteřinách ostrou ránou pravicí poslal k zemi. Po další minutě už navíc plochu klece potřísnily kapky krve z roztrženého nosu soupeře.

„Zkoušel jsem ho ukončit už v prvním kole technicky“ přiznal Vémola. Ale Polák se nedal. Přes mnoho úderů držel, nechtěl vzdát.

Nakonec vydržel až do druhé minuty druhého kola. „Nakonec jsem ho umlátil lokty, abych si neponičil ruce,“ prozradil český zápasník. „Vůbec mě nepřekvapil, i když se jednou na začátku trefil. Ale na to já jsem zvyklý. Vždycky je nechám, ať se jednou trefí, pak je přejedu. Ondruš se trefil, Kincl se trefil a jak dopadli...“

Zároveň přiznal, že mít na přípravu jen 14 dní nebylo ideální. „Už teď vidím, že tam bylo pár chyb. Precizní to nebylo, uvidím, co mi na to řeknou trenéři. Beru to jako slušnou přípravu na hlavní zápas.“



V něm by se 18. listopadu v Bratislavě měl utkat s Francouzem Moisem Rimbonem.

Vémolovi se tak plní přání, která pronesl po střetnutí s Patrikem Kinclem v Praze. Chtěl konečně zahraniční soupeře, Česko mu je podle jeho názoru malé, nemá zde soupeře. Zároveň rýpl do Petra Ondruše, který bojuje o odvetu. „Ondruš žádný potenciální soupeř není,“ řekl jednoznačně Vémola.

Záznam zápasu Vémola vs. Ostrowski: