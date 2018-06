Vémola ovládl večer MMA: Jsem největší Čech. Hloupej Kincl se mě bál

Kincl držel, na zemi se Vémolově taktice dvě kola vytrvale bránil. Čekal na třetí kolo, kdy soupeři dojdou síly. Ony taky došly, v závěrečné pětiminutovce byl 28letý vyzyvatel aktivnější, několikrát tvrdě zasáhl, jenže ani jednou nenašel dost odvahy Vémolu takzvaně „dodělat“.

„Tahle prasečina mě od tebe mrzí. Udělal jsi chybu, ale to ti vysvětlím až v aréně,“ hrozil 32letý Vémola před zápasem.

Možná přílišná opatrnost se Kinclovi vymstila, opět skončil na zemi a ztratil šanci na výhru. „Každý normální bojovník by šel a dorazil mě, šanci měl. Ale bál se, bál se mojí síly. Já nechci zápasit s někým, kdo se bojí,“ prohlašoval Vémola v šatně po zápase.

To už Kincla ošetřovali lékaři a připravovali na cestu do nemocnice s poraněnou hlavou a okem. „Jak jsem řekl, tak jsem udělal. Lvi žerou první,“ zařval si také potlučený vítěz.

Jaké máte pocity z výhry?

Zápas probíhal, jak jsem čekal. Věděl jsem, že v něm budu dominovat. To, že se párkrát trefil, že je zkušený, to nepopírám, ale teď vidí, že mám tvrdou hlavu a že by mě mohl ve třetím kole přejet, to je nesmysl. Dostal jsem pár ran, tak jsem si ho hodil na zem a v klidu pohlídal.

Překvapil vás něčím?

Vůbec ničím. Věděl jsem, že nějaké rány pošle, ale trenér mi říkal: ‚Když nějaký rány sežereš, máš tvrdou hlavu.‘ A to jsem dokázal. Já se teda netrefil, ale kdybych se trefil, tak je konec zápasu, určitě z toho měl respekt, proto do mě nešel naplno.

Byl hloupej, když se trefil, tak se stáhl. Každý normální „fighter“ by šel a dorazil mě. Šance měl. Ale on se bál, bál se mé síly, tím zaváhal. V zápase s někým, jako jsem já, dostanete jen jednu šanci. Pak to dopadá takhle. Sice udělal pěkný zápas, je to první Čech, který se mnou vydržel do třetího kola, ale prohrál 0:3 na body. Nakouřil mě, ale bál se, nešel to dokončit. Já nechci zápasit s někým, kdo se bojí.

Jakou má výhra hodnotu?

Doufám, že jsem konečně zavřel hubu všem „hejtrům“, že už nebudu muset dokazovat, že jsem česká jednička. Protože já jsem „the Czech greatest“ (největší Čech). Ať se jim to líbí, nebo ne. Nejde o moje vychloubání nebo namyšlenost, ale uvědomění, že vím, jak trénuju, čím si procházím, jak dřu. Zanedbávám rodinu, kluka jsem skoro dva měsíce neviděl, trénuju čtyřikrát denně. Jsem lepší než ostatní, proto si to dovolím říct.

Považujete se za nejúspěšnějšího Čecha?

Já jsem nejúspěšnější Čech.

A co slova mistra světa v MMA z roku 2007 Michala Hamršmída, že nejste, že lepší Češi jsou v zahraničí - jako Pudilová v UFC, Pešta v Rusku nebo Procházka v Japonsku?

To je věc názoru. Pudilová je určitě nejlepší ženská, skvěle reprezentuje Česko. To samé i Procházka v Japonsku. To jsou ikony, nikdy jsem neřekl, že ne. Na české scéně zviditelňuji MMA nejvíce já. Já přitahuju Čechy. Japonci chodí na MMA od 80. let, vyprodávají 100tisícové stadiony, to se v Čechách neděje.

Běžní Češi Japonsko ze života neznají, já se snažím upoutat pozornost těchto normálních lidí, kteří sledují fotbal nebo hokej. Aby si uvědomili, že nejsme jenom vymlácení hloupí „fighteři“, co se rvou v garáži bez pravidel. Trénujeme, žijeme jako sportovci a snažím se českou MMA budovat. Hamršmíd proti mně navíc vždycky něco měl. Už od začátku.

Jak to mezi vámi a Kinclem teď bude?

U něj se to změní, musí uznat pokoru, sklonit hlavu. Já mu tohle nedokážu zapomenout. Lidi, kteří mě podrazí, mažu ze života.

„Lidi si v novinách přečtou samou urážku. Místo toho, aby o sobě mluvili s respektem, aby si člověk mohl říct ´Aha, tak asi nejsou úplně vylízaní.´“ Michal Hamršmíd

Nechovám k němu žádnou nenávist, porazil jsem ho, ať si jede svoje. Já trénuju 27 let, buduju MMA, on se tohle všechno snaží přeskočit. Jenže v MMA zkratky neexistujou.

Byla to s ním ale dřina, ne?

Každý zápas je dřina, pár ran jsem od něj sežral, ale to dělám každý den na tréninku. Od začátku jsem tvrdil, že Patrik je nejlepší český soupeř, s kterým můžu nastoupit. Vydržel se mnou. Ale to proto, že mě zná, trénovali jsme spolu. Vyhrál jsem, tady není o čem, žádná odveta, žádná náhoda. On tam teď sice tvrdí, že jsem ho trefil prstem do oka a neviděl, jenže pro mě šlo o koleno, i rozhodčí viděl koleno. Pokud jsem ho trefil prstem, tak omylem. Nevím, jestli hledá výmluvy.

Je pro vás zadostiučinění, když Kincl řekl, že pochopil, že na UFC nemá?Ale on na ni má, pokud nebude blbnout a nebude arogantní. Pokud bude shazovat, nebude tlustej a bude zápasit v kategorii do 77 kilogramů. Potom na UFC rozhodně má. Nemá ale na někoho, jako jsem já, a nemá právo mě urážet. Tvrdí, že jsem ostuda MMA, to mě urazilo asi nejvíc. Vždyť já pro českou MMA dělám, co můžu. Pořádám semináře pro mladé, dávám tomu všechno.

Milionový duel „Moc dobře si spočítal, že za prohru v UFC, kam měl nabídku, by dostal deset tisíc dolarů. Tady dostane pětkrát víc,“ zmínil Vémola během Trash-talku. Pokud má Vémola pravdu, Kincl si vydělal zhruba milion českých korun.

Tohle celé byla fraška, jen chtěl vydělat peníze. Jenže já si myslím, že peníze se dají vydělat i jinak, nevyměnil bych je za přátelství, spolupráci a budování české MMA.

Kdo by pro vás byl výzva z dalších soupeřů?

Já doufám, že si XFN (organizace, která uspořádala zápas mezi Vémolou a Kinclem, pozn.) uvědomuje, že mě nikdo z Česka ani Slovenska neporazí, že zvyšuju návštěvnost. Pokud chtějí kvalitní přestřelku, chci Attilu Végha (slovenský zápasník). Ten se přijde porvat, ne jako Kincl, který se bojí.

A kromě Végha?

Samuel „Pirát“ Krištofič. Toho ale za měsíc sežere Miloš Petrášek, zláme mu ruku. Ale vždycky jsem chtěl namlátit Pirátovi, to je strašně arogantní kluk, co nic neumí. To je ostuda slovenské MMA.

A co vidina zahraničí?

To bude vždycky výzva. Byl jsem tam a chci se vrátit do UFC. Já, co slíbím, to udělám. Po Kinclovi porazím jednoho nebo dva zahraniční soupeře a jsem zpět v UFC. Potom můžu do důchodu.

Mluvil jste o náhledu normálních lidí na MMA, neškodí jí tzv. Trash-talk?

Bez Trash-talku by nebyla MMA.

A nešlo by to s respektem a pokorou místo urážek a ponižování?

Trash-talk je vepředu. Trash-talk udělal MMA v USA, možná se někomu nelíbí, přitahuje fanoušky i „hejtry“. V hale bylo tak 55 procent „hejtrů“, přišli, zaplatili vstupenku a seděli. Přišli se podívat třeba, jak prohraju, ale předtím viděli mladé kluky a třeba si řekli: ‚aha, ti mladí jsou šikovní, je tu 18letý frajer, který bojoval se zahraničním, co měl pět výher a žádnou porážku a Čech vyhrál.´ Toho budou sledovat, fandit mu. Díky mně, že Trash-talk dělám, chodí lidi a všímají si mladých. O tom je budování české MMA. Není to o vyříkávání nesmyslů s Kinclem.

V neděli máte 33. narozeniny, že?

Pššššt. Netajím narozeniny, ale to, že jsem starej a bolavej. Aby si mladí kluci jako Kincl nefandili, protože i terminátor občas potřebuje vyměnit pár součástek. Ale starý železo do šrotu nejsem.

A co průdušky, jste v pořádku?

Nikdy nejsem v pořádku, v životě jsem do zápasu nenastoupil bez zranění. Ale vlak je rozjetej, teď jsem dobitej, musím se dát do kupy, ne ze zápasu, ale z tréninků. A pak se do toho zase pustím. Připravuju souboj v Bratislavě, chci, aby věděli, že jsem nejlepší Čech napříč vahami, takže zkusím buď kategorii do 93 kilo, nebo těžkou váhu.