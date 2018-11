Vémola vs. Végh. Česko-slovenskou bitvu brzdí smlouvy, pomůže UFC?

Pokusy zápas domluvit byly už dříve. „Byly i dohodnuté podmínky, Végh byl na jaře volný zápasník, my měli velký zájem. Jenže pak podepsal u konkurence,“ vyjádřil se pro sport.cz promotér XFN Petr Kareš.

Právě to je jádro sporu, proč zápas dosud neproběhl. Vémola nemá důvod opouštět XFN, Végh zase Oktagon. „V Oktagonu jsem doma, cítím se tu komfortně, proč bych já měl odcházet jinam? On může jít za mnou, tady mě najde, pokud chce. Ať přijde. Ten zápas podle mě proběhne jedině v Oktagonu,“ komentoval situaci minulou sobotu sám Végh na tiskové konferenci po vyhraném zápase s Maiquelem Falcaem.

„Je to čistě na Karlosovi. My jsme se s ním domluvili na penězích, podali jsme si ruce. Attila by se tomu nevyhýbal. Všechny kecy okolo jsou jen Karlosovy sítě, my na žádné jeho lákání nepřistoupíme. Zápas je domluvený, je to jen na něm,“ řekl mírně provokativně promotér Oktagonu Ondřej Novotný minulou sobotu.

Jenže XFN ani Karlos Vémola na tyto výzvy neslyší. „Je to zcela na vyjednávání mezi organizacemi. XFN má nabídku, kterou Oktagonu pošle začátkem roku,“ řekl pro iDNES.cz Vémola.

„Pokud bude mít Végh v budoucnu o zápas zájem, jsme připravení jednat. Do roku 2023, kdy Vémolovi končí smlouva s XFN, jsou karty rozdány. Zápas se tak odehraje buď na půdě XFN, nebo UFC,“ dodává Kareš.



A právě poslední věta dodává dohadování o zápase novou jiskru. Vémola už dlouho slibuje návrat do nejslavnější organizace. XFN ve čtvrtek na Facebooku přišla s informací, že UFC v roce 2019 zavítá do České republiky. Nejde však o nic potvrzeného a Kareš na otázky iDNES.cz nereagoval.



Pokud ovšem UFC opravdu uspořádá galavečer (nejspíše v Praze), XFN chce udělat vše pro to, aby se na něm objevil i Karlos Vémola. „Budu na UFC tlačit, ať podepíšou Attilu Végha, protože si to jako největší slovenský šampion zaslouží, já bych tam proti němu mohl nastoupit,“ komentoval situaci na Facebooku Vémola.

Je otázka, jak velké slovo by Karlos Vémola ve vyjednávání s UFC měl. A jsou tu i další nejasnosti. Přijal by Oktagon, kam Végh patří, nabídku na zápas pro svého bojovníka v UFC? A stála by o to UFC vůbec?