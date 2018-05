Peklo s alergií, hořící plíce. Ale v nohách to mám, těšilo Štěpánovou

Jak jste si závod před domácím publikem užila?

Tradičně je tady neskutečná atmosféra, při které chce každý předvést maximum. A občas to tady možná přepálíme, protože bojujeme o co nejlepší umístění. Je to před našimi diváky, každý se chce předvést a já jim za to děkuju, že zase přišli. Jen poslední měsíce prožívám peklo s alergií. Práší se, neprší, což mi moc nepřidá. Ale tady se vyplatí bojovat a ukázat fanouškům náš vděk.

Říkáte, že se občas stává, že to v Novém Městě na startu závodu přepálíte. Byl to dneska váš případ?

Po startu se mi jelo dobře, snažila jsem se jet co nejvíc vepředu, protože tady když se to spojí do singletracku, je problém. Může dojít ke kolizi, která většinou bývá fatální. Sama jsem navíc třikrát prvním okruhu vytrhla nohu z pedálu, namotivovanost byla obrovská. Chtěla jsem ukázat, že na to mám z kopce i do kopce, tak jsem tam párkrát trochu zazmatkovala. Ale podařilo se mi znovu začít soustředit a dojet aspoň do třicítky, za to jsem ráda.

Nečekala jste od sebe ještě o trochu víc?

V minulých letech bych s tím nebyla spokojená, ale teď po tomhle jaru, co mě alergie hodně trápí, spokojená jsem. Vyzkoušela už jsem snad všechno, a i fanoušci už mi dávají různé rady, jak se s alergií vypořádat.

Co vám třeba radí?

Asi nejlepší byl jablečný ocet, to mě opravdu nenapadlo. A je to dryák non plus ultra, strašný. Dávám si tři lžičky denně v kombinaci s lučním medem, protože mám alergii na trávy, tak aby to pořádně zabralo. A myslím, že to zabírá. Od ledna k tomu jím i výtažek z pylů trav. V horizontu dvou let by se to mělo srovnat, tak uvidíme.

Jak moc vás teď alergie omezovala?

Strašně. Nevím, jak bych to popsala. Ono je to jako kdyby vám hořely plíce a do nohou se vám nedostávalo tolik kyslíku, kolik byste potřebovali. Občas v půlce závodu přijde takový trochu moták, tma před očima, ale dá se to rozjet a dá se s tím jet dál. I proto jsem za tu třicítku ráda. Už se těším na další svěťáky, protože v nohách to mám, jde jen o ty plíce.

Pořadatelé před letošním ročníkem zkrátili na trati některé výjezdy. Jak se vám to zamlouvalo?

Svědčilo mi to skvěle, protože já jsem spíš na ty kratší kopce, když je jich na okruhu víc. Proto jsem zkrácení těch dvou stoupání uvítala, člověk pak může jet o to větší palbu na těch kratších kopcích. Bylo to dynamičtější a víc se jezdilo ve skupině.