Softbalista Kadečka: Sponzoři mě pochválili, přivedl jsem bombarďáka

Září a říjen považuje havlíčkobrodský softbalista Karel Kadečka za nejlepší období v roce. „Začíná extraligové play off a člověk nemyslí na nic jiného než na softbal. Motivace je obrovská,“ přesvědčuje osmatřicetiletý kapitán havlíčkobrodských Hrochů, který by se svým týmem v příštích týdnech moc rád dokráčel k dalšímu domácímu titulu.

„Byl by to super úspěch. Tři tituly v řadě jsou pořád lepší než dva,“ usmívá se v narážce na předchozí dvě sezony, v nichž brodské mužstvo pokaždé nejvyšší české soutěži dominovalo.

Takže je pro vás titul znovu tím hlavním cílem?

Nechceme na sebe vytvářet příliš velký tlak. Bereme to tak, že splněno máme už postupem do semifinále. A v něm jsou týmy, které už na titul čekají dlouho, nebo ho dokonce ještě nikdy nezískaly. Což ovšem vůbec neznamená, že bychom hattrick nechtěli.

Vaše čtvrtfinálová série s Eagles vypadá podle výsledku dost jednoznačně. Bylo to tak i na hřišti?

Snadné to určitě nebylo. Krč má zkušený tým. Ale byli jsme favoriti a popravdě řečeno bychom brali jako neúspěch, kdybychom nepostoupili dál.

Přišla i nějaká vyloženě horká chvilka?

Myslím, že ani ne, celé to probíhalo relativně v pohodě. Možná až moc v klidu. Teď nás určitě čeká mnohem tvrdší oříšek.

Spectrum je tradiční soupeř...

Přesně tak, velký rival, se kterým jsme odehráli spoustu bitev. Dřív mívali navrch spíš oni, ale v posledních letech se to trochu otáčí, tak doufám, že tenhle trend udržíme.

Extraliga je určitě velká motivace, ovšem vy jste se nedávno vrátil ze zámoří z nejprestižnějšího turnaje světa – International Softball Congress. Jaký to byl zážitek?

Paráda. Letos se hrálo v Kanadě, kde chodilo na zápasy ještě víc diváku než loni v Americe. Nádhera. Navíc Michal Holobrádek, který tam byl se mnou, doslova zazářil. A já jsem snad taky nezklamal.

Váš zmiňovaný spoluhráč je podstatně mladší, dělal jste mu ochránce?

Jasně. Pro mě to byla už několikátá Amerika, pro něj první. Navíc jsem mu tam celý pobyt domluvil a musím říct, že jsem dostal od sponzorů a koučů velkou pochvalu, že jsem jim přivedl takového bombarďáka. Michal je fantastický, určitě nejlepší nadhazovač v Evropě a troufám si říct, že i jeden z deseti nejlepších na světě.

Takže by se s ním ten třetí titul mohl skutečně povést?

Je fakt, že nadhazovač je dominantní post a může ovlivnit celý zápas.

A jak jsou na tom aktuálně vaše ruce? Předloni jste měl ve finále sádru a loni vás trefili do prstu...

Vždycky to předznamenalo náš úspěch. Vůbec mě to nenapadlo, ale jak to tak říkáte, je cíl pro další zápas jasný – nastavit ruku do nadhozu nebo se s někým srazit, aby to zase dobře dopadlo. (směje se)