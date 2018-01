Veslařské MS 2022 by mohlo být v Račicích, vláda podpořila kandidaturu

Díky získání vládní garance má česká kandidatura velmi reálnou šanci na úspěch, řekl předseda svazu Dušan Macháček.

Veslaři od vlády požadovali záruku, že na pořádání akce získají státní příspěvek 45 milionů korun. Chtěli garanci získat ještě od minulé vlády, ale nakonec ji dostali až po volbách.

Macháčka překvapilo, jak brzy kabinet vedený premiérem Andrejem Babišem návrh projednal. „Vůbec jsme nepočítali, že by to už bylo teď, když ještě vláda nemá důvěru,“ řekl. „Těšili jsme se na to. Máme to předjednané s mezinárodní federací, že stačí vládní garance a pak můžeme pokračovat v jednáních. Pak by přidělení neměl být problém,“ dodal.

Pořadatel MS 2022 se bude schvalovat na kongresu mezinárodní federace FISA po letošním MS v Plovdivu.

V České republice se MS konalo naposledy v roce 1993, loni ale Račice hostily vydařený evropský šampionát. Jeho úspěch byl pro veslaře impulzem k tomu, aby se ucházeli také o světovou akci.