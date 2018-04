Na Ústí platí rychlý basket, říká pardubický pivot Švrdlík

Program Jízdní řád basketbalového čtvrtfinále Pardubice - Ústí 1. zápas 11. dubna

Pardubice - Ústí n. L. 18.00 2. zápas 12. dubna

Pardubice - Ústí n. L. 18.00

oba zápasy hala Dašická 3. zápas neděle 15. dubna

Ústí n. L. - Pardubice 18.00 4. zápas pondělí 16. dubna

Ústí n. L. - Pardubice 18.00 příp. 5. zápas čtvrtek 19. dubna

Pardubice - Ústí n. L. 18.00

hala Dašická příp. 6. zápas neděle 22. dubna

Ústí n. L. - Pardubice 18.00 příp. 7. zápas čtvrtek 26. dubna

Pardubice - Ústí n. L. 18.00



Od porážky v Nymburce z 19. března pardubičtí basketbalisté v elitní nadstavbové skupině A1 jenom vítězili, povedlo se jim to pětkrát v řadě a v jednom případě doma pokořili právě i mnohonásobného mistra. Parádní výsledky však podle pivota Kamila Švrdlíka hráčům do hlavy určitě nestouply, a koučové Sanders a Bartošek je tudíž před dnešním startem čtvrtfinále play off proti Ústí nad Labem „z hrušky“ sundávat nemuseli.

„Byli jsme rádi, že jsme nadstavbu takhle zvládli,“ líčí Švrdlík. „V tom druhém utkání s Nymburkem už sice zdánlivě o nic nešlo, ale předtím jsme získali tři důležité výhry, kterými jsme si zajistili konečné druhé místo v tabulce. Play off je však něco jiného než základní část nebo nadstavba, předchozí výsledky se mažou. Což si tady všichni uvědomují, takže to trenéry nemuselo být nějak zdůrazňované,“ dodává 31letý basketbalista.

Naposledy jste vyzráli na Děčín. Byla to dobrá generálka na Ústí nad Labem, které potkáte v prvním kole vyřazovací části?

Podle mě byla. I když už bylo rozhodnuto o pořadí ve skupině, chtěli jsme udržet tempo z ostatních utkání a Děčín to pojal podobně. Navíc Válečníci jsou venku jedním z nejtěžších soupeřů. Byla to dobrá výhra, teď na ni jen musíme navázat ve čtvrtfinále.

S ústeckou Slunetou jste hráli naposledy koncem prosince, takže se asi budete zprvu navzájem oťukávat.

Je fakt, že z tohohle pohledu známe soupeře z A1 lépe. Bude to trochu neznámá, ale na druhou stranu to je podobné jako loni se Svitavami. Ty tehdy navíc po posledním vzájemném duelu v základní části úplně obměnily kádr, což se v případě Ústí nestalo. V tom, že jsme s ním dlouho nehráli, je asi jediná nevýhoda, mít za protivníka mužstvo ze skupiny A2. Naopak výhodou by mělo být, že máme za sebou těžké zápasy v A1, což Ústí ne.

Ústí si nicméně rovněž nese do play off vítěznou šňůru - asi k němu chováte zdravý respekt.

Jednoznačně, navíc ten vzájemný zápas jsme s nimi před Vánoci prohráli... (77:78) Ústí má slušnou sílu, nic nepodceňujeme.

Jak byste soupeře v kostce charakterizoval?

Opírají se o pár hráčů, kteří na palubovce stráví většinu minut, jako jsou Robinson nebo Láďa Pecka. Stojí to na nich. Co si taky z letoška vybavuju, je, že se hodně opírali o střelbu z dálky. Svejcar nám v tom zápase dal šest trojek.

Co by kromě toho, že vás v nedávné době prověřily náročné bitvy v A1, mělo ještě v sérii hrát ve váš prospěch?

Styl basketu, který jsme předváděli - dost jsme běhali, což by Ústí nemuselo úplně vyhovovat. A nátlaková obrana, kterou umíme. Na tu v A2 nenaráželi. Zkrátka bychom měli potvrdit kvalitu našeho kádru a to, že jsme v A1 skončili druzí oprávněně.

Začínáte doma. Těšíte se na atmosféru plné haly Dašická?

Doufám, že plno opravdu bude. S Nymburkem to tak bylo a věřím, že jsme diváky navnadili. Zápasy play off by si halu narvanou až po strop zasloužily.

Jak je na svoje první play off v dresu Pardubic po mnoha letech nabuzený veterán Jiří Welsch?

Myslím, že to nebere nějak speciálně, v kariéře už hrál play off tolikrát... Ale cítím z něj, že tahle část sezony je pro něj výzvou, jsou to pro něj zápasy roku.

Před jeho příchodem už za Beksu jeden velezkušený basketbalista nastupoval: Radek Nečas. Mít k němu do play off navíc i Welsche bezpochyby není k zahození.

Samozřejmě, v play off kolikrát může přijít nějaká komplikace. On podobných situací zažil spoustu, může nám dodat klid. Když máte v sestavě dva borce, kteří se v posledních deseti patnácti letech neustále dostávají do závěrečných kol, určitě to týmu pomůže.