Pomůže i výhra jen o bod, tuší pardubický pivot Švrdlík

„Hodně jsme přemýšleli nad tím, proč se nám v poháru nedaří,“ řekl před dalším kláním s nizozemskými New Heroes Den Bosch Kamil Švrdlík, pivot pardubické Beksy.

Jaký má podle vás důvod, že nehrajete vyrovnanější zápasy?

Začneme dobře, hraje se basketbal nahoru-dolů, akce nám vycházejí. Se Saratovem to tak bylo. Týmy se zprvu oťukávají, ale pak nás soupeři poznají a svoje útoky hrají disciplinovaně a trpělivě. My naopak kolikrát pokračujeme v bezostyšné střelbě. Nedáme, a oni jednoduše zakončí tři postupné útoky... Dostaneme se dolů a panikaříme, že to hned musíme dostat zpátky.

Vzhledem k předchozím výsledkům by bylo naivní myslet si, že teď Den Bosch „přejedete“. Zvlášť když jste s ním venku prohráli vysoko 58:91. Zároveň se asi shodneme, že fanoušci Beksy už by si nějakou výhru ve FIBA Europe Cupu zasloužili.

Chtěli bychom předvést dobrý výkon. Nám pomůže, když vyhrajeme byť jen o bod. I kdybychom to měli ubojovat. Vlastně to bude i lepší, než kdyby to byl nějaký výkyv, napadaly nám tam všechny střely a my si pak mysleli, že je všechno v pohodě.

Sobotní ligová generálka s pražským USK se vám však nepovedla, i když porážka nakonec dostala přijatelnou podobu (63:68). Protivníka jste začali stíhat moc pozdě, že?

Určitě. 63 bodů doma, to je špatné. S tím se asi nedá vyhrát, ani s USK.

V ofenzivě jste přitom dosud byli velmi silní, a teď jste nastříleli jen 30 bodů za první poločas... Trenér Sanders před utkáním mluvil o tom, že na vás Pražané budou zkoušet různé typy obran. Projevilo se to?

To samozřejmě zkoušeli, ale my jsme věděli, co na palubovce chceme dělat: hrát rychle, využívat v dolním postavení jejich nepříjemnou zónu. Ale to jsme moc neplnili, pomalu jsme to odriblovávali dokola. Pak jsme hodlali ještě víc využít výškové převahy, ani to se nestalo. A když jsme byli volní na trojce, většinou jsme nedali. Následně jsme si na ně už ani nevěřili, tak jsme to vzdali a radši zkusili najet do plné obrany. Z toho bylo to trápení.

Až na úvod a povedený závěr jste očividně nebyli ve své kůži.

Nebylo to ono. Ne že bychom do toho nedávali energii, ale byli jsme všude - a nikde. Nechali jsme hráče USK doskakovat v útoku, i když v tom obyčejně moc dobří nejsou. Potrestali nás za to. Kolikrát dali koš v poslední vteřině poté, co doskočili po neúspěšné střele. To nás sráželo. Nešlo nám to v útoku - obrana pracovala slušně. Nemůžeme předpokládat, že doma někoho ubráníme pod 60 body, abychom vyhrávali. Víme, že v našich silách je dávat 90 bodů nebo tak.

Lze brát jako důkazy zmaru, když váš spoluhráč Evan McGaughey na konci prvního poločasu v brejku po bloku neproměnil dvojtakt a další parťák Dwayne Benjamin na konci třetí čtvrtky smeč ze vzduchu?

Jasně, pár situací bylo takových, že jsme s těmi body už počítali, a nepadly. Ale to nemůže omlouvat celý výkon.

Bylo znát, že je na vás USK hodně nahecovaný?

To tak neberu, ligové týmy jsou proti nám většinou nahecované, věří si. Ale my USK ještě dáme šanci... Když tady v poločase vedli o 10 bodů, poznali, že tu mohou vyhrát. O to je to těžší. Kdybychom byli nahoře my, srazilo by to naopak je.