Stoch vyhrál v Trondheimu, přidal rekord můstku. Kožíšek dvaačtyřicátý

Závod SP ve skocích na lyžích v Trondheimu 1. Stoch (Pol.) 285,4 b. (146+141 m), 2. Kraft (Rak.) 268,4 (141,5+138), 3. Johansson 268,0 (145,5+136), 4. Stjernen (oba Nor.) 263,6 (142,5+142,5), 5. Freitag (Něm.) 254,7 (134+137,5), 6. Forfang (Nor.) 252,7 (140,5+136,5), 7. Geiger (Něm.) 249,0 (135,5+139,5), 8. P. Prevc (Slovin.) 248,7 (135,5+135,5), 9. Kubacki (Pol.) 247,1 (135,5+136,5), 10. Eisenbichler (Něm.) 234,2 (136+137,5), ...42. Kožíšek (ČR) 87,9 (122,5). Průběžné pořadí SP (po 20 z 23 závodů): 1. Stoch 1203, 2. Freitag 958, 3. Tande (Nor.) 865, 4. Wellinger (Něm.) 813, 5. Kraft 696, 6. Forfang 680, ...46. Kožíšek 30, 53. Koudelka 12, 64. Štursa (oba ČR) 3.