Před lety Holána neodradily ani kroupy. Přidá v Hořicích další výhru?

„Jako by to bylo dneska. Když jsem poprvé v tréninku vyjel na trať, vůbec nic jsem o ní nevěděl, ani jsem si ji předtím nestačil objet. Jel jsem ji poslepu, ale hned se mi líbila. A pak se nedá zapomenout na počasí, jaké tehdy doprovázelo samotné závody,“ vzpomíná borec, který bude na letošním ročníku populárních Zatáček patřit ve dvou nejsilnějších třídách k hlavním favoritům.

Už také proto, že za ta léta, během nichž se do Hořic vracel a vrací, získal potřebné zkušenosti. Dokázal je využít k triumfu ve třech závodech. V zatím posledním před rokem, kdy vyhrál třídu supersport a v superbicích dojel druhý. Se třemi výhrami na kontě na slavných Zatáčkách se řadí k nejúspěšnějším aktivním závodníkům, kteří se v sobotu a v neděli na hořické trati představí.

Kamil Holán Čtyřicetiletý motocyklový jezdec z Vysočiny, který se v posledních letech specializuje na závody na přírodních okruzích.

Na nich už získal řadu úspěchů, patří k nim i tři výhry v závodech 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích, jejich další ročník se jede o víkendu.

V Hořicích vyhrál závod Zatáček poprvé v roce 2014 (třída superbike), poté v roce 2015 (rovněž superbike) a loni (supersport). Loni navíc skončil ve třídě superbike druhý.

V roce 2015 zajel v Hořicích v rámci závodu IRRC časem 2:16,739 traťový rekord (průměr 135,587 km/hod.), současný drží Marek Červený časem 2:14,761.

V posledních sezonách se zúčastňuje seriálu IRRC (International Road Racing Championship), loni skončil ve třídě supersport celkově čtvrtý, v superbicích osmý.

V srpnu 2012 dorazil poprvé na ostrov Man a v závodě Manx Grand Prix (stroje s motory do 600 ccm) vyhrál třídu vypsanou pro jezdce, kteří na této trati závodili poprvé. Stal se tak prvním Čechem, který dokázal na Manu vyhrát.

Na stejné trati se jezdí také závod Tourist Trophy, na jehož startu se scházejí nejlepší jezdci z celého světa na strojích o objemu 1000 cm3. Kamil se tam stal v roce 2016 nejrychlejším českým závodníkem v historii Tourist Trophy, když objel šedesátikilometrové kolo za 18 minut, to znamená průměrnou rychlostí přes 200 km/h.

Připomněl jste počasí, ani to vás tehdy neodradilo?

Vůbec ne, i když to nebylo jednoduché. Před závody napadalo snad pět centimetrů krup, celý závod se jel na mokru, drsné podmínky. Přesto od té doby nedám na hořickou trať dopustit, hned od začátku mě to na ní strašně bavilo. A začátek nebyl špatný ani z mé strany, dojel jsem třináctý nebo čtrnáctý, už ani přesně nevím.

Řada jezdců o trati mluví jako o výjimečné, předpokládám, že vy také. Proč?

Protože mezi přírodními okruhy nemá obdoby. V posledních letech jezdím závody skoro po celé Evropě, ale Hořice jsou jedinečné. Vedle trati také atmosférou, jakou na ní dokáží diváci vytvořit. Pro mě je to srdcová záležitost, která tehdy před třinácti lety změnila celou moji kariéru. Od té doby se věnuju jen přírodním okruhům.

Za těch třináct let od prvního startu jste stál po závodě 300 zatáček Gustava Havla třikrát na nejvyšším stupni, naposledy před rokem po závodě supersportů. Kterého z těch prvenství si považujete nejvíc?

Vážím si všech stejně, je čest Zatáčky vyhrát, v tomhle nerozlišuji. Přesto si asi nejvíc cením něčeho jiného.

Můžete prozradit čeho?

Traťového rekordu, který jsem v v Hořicích zajel před třemi lety. I když to nebylo v rámci Zatáček, ale v závodě IRRC (seriál mezinárodního šampionátu na přírodních okruzích - pozn. autor) a i když už o rok později můj rekordní čas překonali. Přesto zajet rekord právě tady je něco, skvělý zážitek.

Letos budete obhajovat prvenství v supersportech a druhé místo v superbicích. Jak těžké bude tyhle výsledky zopakovat?

Hodně, protože konkurence je rok od roku stále silnější. Vedle domácí špičky, která se tady schází už léta, přibývá zahraničních jezdců. I díky tomu, že se v posledních letech v Hořicích jezdí také jeden z podniků IRRC a skoro každý, kdo v něm závodí a chce uspět, si nechce nechat ujít příležitost si v Hořicích zazávodit. Ještě poměrně nedávno se za úspěch považovala první trojka, dnes už není jednoduché zajet místo v první desítce. Je to tvrdé, ale pro diváky super.

Jeden z podniků seriálu IRRC se v Hořicích jezdí v srpnu a přitáhl řadu nových jezdců. Můžete porovnat oba závody?

Ještě nedávno, když seriál IRRC v Hořicích začínal, v něm bývala větší konkurence než na Zatáčkách, ale to se teď prakticky vyrovnalo. A tradice mluví pro Zatáčky, i když je to vlastně volný závod, kde se nejede o žádné body.

Zatáčky napíší další díl, slibují kvalitní konkurenci Pole jezdců ve všech třídách se bude vyznačovat širokou a velmi kvalitní konkurencí nejen domácích, ale i zahraničních jezdců, v tomto druhu závodů v Evropě často špičkových. Ani předpověď počasí není špatná. Už 46. ročník silničních motocyklových závodů 300 zatáček, který se o víkendu jede na přírodním okruhu v Hořicích, tak má opět zaděláno na mimořádnou motocyklovou podívanou. Vyhlášený závod v minulých letech vždy přitáhl tisíce diváků a letos tomu pravděpodobně nebude jinak. Hořičtí pořadatelé pro ně připravili šest závodů v sedmi kubaturách, v jednom totiž společně pojedou jezdci na motocyklech třídy do 125 a 250 ccm. Vedle nich se v Hořicích představí jezdci ve třídách Sportproduction 125 ccm, Supermono, Twin a konečně ve volných třídách do 600 ccm (supersport) a nad 600 ccm (superbike). Motocyklový víkend v Hořicích začne v sobotu v 8.30 prvními tréninkovými jízdami, v neděli bude první závod odstartován v 11 hodin, poslední jezdci by měli na závodní trať vyrazit v 15.35.



O ty jste jel v IRRC nedávno v nizozemském Hengelu, kde byl na programu úvodní podnik seriálu. Jak jste byl se svými výsledky spokojen?

V supersportech jsem dojel třináctý a sedmý (v IRRC se v rámci jedné velké ceny jedou vždy dva závody - pozn. autor), v silnějších superbicích jsem byl dvakrát osmý, jeden ze soupeřů ale jel na divokou kartu a do celkové klasifikace se nepočítal, takže mi ve druhém závodě patří sedmé místo. Celkově jsem v obou třídách rovněž sedmý, což je slušná výchozí pozice do dalších závodů. Dal jsem si za cíl v obou třídách skončit do pátého místa a tohle mi dává šanci, ztráta není velká.

Seriál IRRC je páteří vaší letošní sezony?

Dá se to tak říct, i když těch vrcholů je víc. Samozřejmě teď Hořice, pak ale hlavně slavná Tourist Trophy na ostrově Man, kde pojedu už počtvrté.

Prý i za přispění vašich fanoušků. Jakou s tím máte zkušenost?

Výbornou. Zkusil jsem je poprvé oslovit loni a bylo to skvělé. Jednak mi to pomohlo finančně, jednak příjemným pocitem, že to tolik lidí zajímá a že mi tolik lidí je ochotno pomoci. Vždyť se mi ozvalo na stovku příznivců.

Máte pro ně i speciální odměnu, v čem spočívá?

Na Manu budu podruhé závodit s kapotou motocyklu, na které budou jména všech lidí, kteří mi na tenhle závod přispěli.

Vraťme se do k víkendovým závodům 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. Vzpomínal jste, že si hodně vážíte traťového rekordu, který jste v Hořicích zajel před třemi lety. Dočkají se ho diváci i letos?

Těžko říct, i když konkurence by tomu napovídala. Záleží ale na několika dalších okolnostech, z nichž je hodně důležité právě počasí. Rekord hořické trati se v posledních letech měnil několikrát a i když ten současný je skvělý, jednou k jeho překonání určitě dojde.