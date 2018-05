Kouč Ledecké: Radši budu mít zdravou sportovkyni než nemocnou šampionku

Co se vlastně s Ester o víkendu stalo?

Víte, tady v Rogle to je jeden z těch perfektních dní, kdy svítí sluníčko, a navíc je to tady jedna z jejích nejoblíbenějších sjezdovek. Opravdu si přála jet i v neděli, ale už v sobotu po každé jízdě kašlala a cítila se unavená a nemocná. Na základě její energie jsme tak učinili tohle rozhodnutí - vynechat nedělní závody. Pořád má před sebou dlouhou sezonu a spoustu startů.

Předpokládám, že vy jste nebyl proti. I kvůli tomu, že má ve Světovém poháru náskok a taky se blíží závod v Koreji…

Určitě ne. Prioritou číslo 1 je pro všechny mé sportovce zdraví. Ono je těžké být pouze profesionální snowboardistkou, stejně tak je těžké být i profesionální lyžařkou. A ona je jediná na světě, která zvládá obojí. To musíme respektovat a podle toho se taky chovat a nakládat s její energií. Raději budu mít zdravou sportovkyni než nemocnou nebo zraněnou šampionku.

Tahle pauza může mít i pozitivní dopad. Ledecká teď ví, že si na své zdraví musí dávat pozor, je to tak?

No samozřejmě. Ester je neustále do všeho hrozně hrr, hrr, hrr a někdy je holt nutné naslouchat svému tělu. Občas je dobré zpomalit, užít si sluníčko, uzdravit se, dobít baterky a pak zase šlápnout na plyn.

Do startu her nyní zbývá jen patnáct dnů. Co se za tu dobu dá ještě zlepšit?

Víte, tohle je ta krásná věc na Ester, ona chce být vždycky lepší úplně ve všem. O to se nyní budeme snažit, aby se ve všem zlepšila, a to se týká i zotavování se z nemocí. Máme na to čas, tak se na to můžeme soustředit.

Myslíte, že už si kvůli olympiádě v Koreji připouští větší tlak?

Ne, ona si nepřipouští vůbec žádný tlak. Pro ni je opravdu hlavní cíl být každý den lepší snowboardistkou. A je jí jedno, jestli má za sebou na startovní bráně olympijské kruhy, nebo nápis „Světový pohár“.

Vážně není ani o trochu nervóznější? Vždyť hry se kvapem blíží.

Vážně ne. Jediné, co je důležité, je se neustále zlepšovat a pokračovat v tom, co děláme. A taky se u toho bavit. (usměje se)