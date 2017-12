Tři bratři a jejich pohádka. Loni šlo o životy, letos řešili jen miliony

Dalších 30 fotografií v galerii ODDECHL SI. Jrue Holiday se vrátil k týmu New Orleans, jeho manželka má za sebou úspěšnou operaci mozku. Podstoupila ji krátce po porodu. | foto: AP

dnes 10:59

Požehnané dny, týdny i měsíce prožívají bratři Holidayové. Dva z nich si v basketbalové NBA finančně výrazně polepšili a ten třetí má do elitní ligy nasměrováno. Co si ještě přát? Zdraví, samozřejmě. A to slouží. Ovšem loni se velká sportovní rodina z Los Angeles musela bát o životy hned dvou členů.