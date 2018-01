Sdruženář Pažout je juniorským mistrem světa, Vytrval skončil pátý

„Loni jsem byl na juniorském šampionátu dvakrát šestý, tak jsem tajně doufal, že by to letos mohlo vyjít na medaili. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo,“ radoval se Pažout v tiskové zprávě. „Na oslavu bude čas až po mistrovství světa. Vlastně ne, to mě ještě čeká olympiáda v Pchjongčchangu!“ smál se Pažout.

Pažout položil základ k úspěchu vítězstvím ve skokanské části na středním můstku. V čele byl výkonem 103 metrů. „Skok zvládl bravurně,“ řekl trenér Marek Šablatura. „Skok mi vyšel parádně. Pokus jsem trefil tak, jak to má být,“ řekl Pažout.

Do běhu na 10 kilometrů startoval s náskokem 11 sekund před Vytrvalem. V cíli uhájil první místo o 2,3 sekundy před Norem Einarem Luraasem Oftebrem, který vybíhal jako desátý s mankem 40 sekund.

„Dvě třetiny trati to bylo v pohodě, pak mi přece jen docházely síly. I když můj náskok snižovali, věřil jsem, že to zvládnu, a určitě bych ze sebe ještě něco vyždímal,“ uvedl Pažout a poděkoval servisu za skvěle připravené lyže.

„Přiznám se, že jsem v takový úspěch Ondry věřil,“ uvedl Šablatura. Přitom Pažout prožil strastiplný start zimy.

„Při prvním startu sezony ve Světovém poháru byl diskvalifikován kvůli kombinéze a ve druhém závodě se mu rozpadla bota. To ho rozhodilo. A ke všemu před Vánoci ještě onemocněl. Ale podařilo se ho dát psychicky i fyzicky dohromady,“ řekl Šablatura. „Je dobře, že jsem si všechnu smůlu vybral na začátku sezony,“ dodal Pažout.

V polovině běžeckého závodu měl devatenáctiletý člen Dukly Liberec náskok téměř 35 sekund a Vytrval byl v tu dobu stále druhý. Oftebro velkou ztrátu na první místo skvělým závěrem málem zlikvidoval. Na bronzovou příčku se probojoval Američan Ben Loomis a před Vytrvala se dostal ještě Rakušan Johannes Lamparter.

„Pažout a Vytrval jsou naše sdruženářské dětičky s obrovským talentem, které si vychováváme a vypipláváme. Určitě neřekli poslední slovo,“ řekl Šablatura.

Pažout je čtvrtým českým mistrem světa v individuálním závodě v severské kombinaci. Před ním získali titul Radomír Skopek (1988), Milan Kučera (1991) a předloni Tomáš Portyk. Pažout už má doma bronz z loňského šampionátu v závodu družstev.

Šanci na další úspěch bude mít v sobotu v závodě na velkém můstku, v družstvech se představí ve čtvrtek.