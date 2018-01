LeBron přestřílel svůj vzor. Legendu smečařů a největší omyl NY Knicks

Erving ve své kariéře zaznamenal celkem 30 026 bodů, a tak ho James překonal během nedávného střetnutí svého Clevelandu s Indianou. Teď už je tahoun Cavaliers na 30 072 bodech a utíká dál.

Výjimečného smečaře let sedmdesátých a osmdesátých James považuje za jeden ze svých velkých vzorů; na Ervingovu počest nosil během čtyř sezon v Miami Heat číslo 6. I proto stojí za to si na upozaděnou superstar posvítit.

Julius Winfield Erving II. alias Dr. J se narodil v roce 1950 v malém městě Roosvelt ve státě New York.

Basketbalovou hvězdou byl od dětství a na střední škole už o něm věděla širší basketbalová veřejnost.

Tehdy získal i svou přezdívku Dr. J, když se z legrace s jedním kamarádem začali titulovat „profesore“ a „doktore“.

Když mu později zkoušeli fanoušci vymýšlet přezdívky, opravil je, že už jednu má. Dr. J se ujalo.

Po střední škole odešel na University of Massachusetts, kde během dvou let naprosto kraloval a stal se jedním z šesti hráčů, kteří mají za svou vysokoškolskou kariéru průměr přes 20 bodů a 20 doskoků. Jako jeden z mála hráčů té doby však školu nedokončil, když se rozhodl stát se profesionálem a v roce 1971 se připojil v soutěži ABA k týmu Virginia Squires.

V tomto celku okamžitě dominoval, když jako jeden z mála hráčů té doby v utkáních pravidelně smečoval. Tehdy byly smeče považovány za nesportovní vyjádření hrubé síly, které do basketbalu nepatří, on je však zpopularizoval a pohled na oblíbený basketbalový prvek pomohl změnit.

Hned v první sezoně dovedl svůj tým 27 body na zápas do finále Východní divize, kde podlehli New York Nets.

Po roce v ABA mohl být oficiálně draftován do NBA, kde si ho vybral celek Milwaukee Bucks. Měl tehdy spojit síly s Oscarem Robertsonem a Kareemem Abdulem-Jabbarem. Na to ale nikdy nedošlo. Erving zjistil, že jeho agent pracoval spíše pro tým Squiers a vyjednal mu v Milwaukee schválně nižší kontrakt.

Naštvaný Erving se proto domluvil na smlouvě s Atlanta Hawks, ale tenhle krok mu nemohl projít. Squiers si přes právníky vynutili Ervingův návrat do ABA. Za Virginii odehrál ještě následující sezonu, po které ale jeho tým zkrachoval a prodal jeho práva do New York Nets.

Za celek, ze kterého se později stal Brooklyn Nets, odehrál Erving v ABA další tři sezony, které byly pro něj i pro tým velmi úspěšné. Celé tři roky zapisoval více než 30 bodů na utkání a byl v top ten i v asistencích, doskocích, ziscích a blocích.

Nets navíc vyhráli během tři let dva tituly včetně toho historicky posledního v ABA, než v roce 1976 došlo ke spojení soutěže s NBA.

Do NBA se kromě Nets tehdy dostali z ABA ještě Denver Nuggets, Indiana Pacers a San Antonio Spurs. Nejhůře však dopadli Nets, kteří museli doplatit miliony za to, aby se jejich tým mohl jmenovat také New York - jako už existující Knicks. Tím však nezbyli Nets peníze na Ervingův kontrakt a museli se ho zbavit.

Knicks tehdy odmítli získat Ervinga výměnou za zrušení pokuty pro Nets, což je dodnes považováno za jedno z nejhorších rozhodnutí v dějinách klubu. Služby hvězdného křídelníka tak získala Philadelphia 76ers, která zaplatila šest milionů dolarů - a proto v jejich týmu nosil Erving na dresu číslo 6.

Hned ve své první sezoně za Sixers se dostal Erving do finále, kde ale podlehl skvěle hrajícímu Portlandu v čele s Billem Waltonem 2:4 na zápasy. V následujících letech Sixers posílili o Maurice Cheekse, Andrewa Toneyho a Bobbyho Jonese a Philadelphia si vytvořila rivalitu s Bostonem a jejich hvězdou Larrym Birdem.

Tyto dva týmy se utkaly na začátku 80. let hned čtyřikrát v play-off. Během té doby Sixers dvakrát nestačili ve finále NBA na LA Lakers s Magicem Johnsonem a svého dalšího rivala zdolali až v roce 1983, když Sixers posílil Moses Malone. O dva roky dříve se Erving stal poprvé a naposledy nejužitečnějším hráčem NBA.

Nabité série play-off obsahovaly i Ervingovy ikonické momenty jako smeče přes Billa Waltona nebo Michaela Coopera a parádní donášku zpoza desky proti Lakers. Velmi známá je i Ervingova smeč z čáry trestného hodu v soutěži nejlepších smečařů v roce 1976 ještě v ABA.

Momenty ze smečařské exhibice ABA v roce 1976:

Když před sezonou 1986/87 oznámil, že je to jeho poslední rok v lize, probíhala Ervingova rozlučková tour ne nepodobná tomu, co před dvěma lety zažíval Kobe Bryant. Fanoušci chodili hlavně na venkovní utkání, aby ještě viděli svého oblíbeného hráče na hřišti.

Dodnes má jako jeden z mála hráčů historie vyvěšený svůj dres dvěma týmy, když ho takto poctila nejenom Philadelphia, ale i Brooklyn. V součtu ABA a NBA je osmým nejlepším zámořským střelcem.

Deset nejlepších smečí Juliuse Ervinga:

Po skončení kariéry splnil Julius Erving přání své matky a dodělal si vysokoškolský titul. Koupil část akcií firmy Coca-Cola a chvíli pracoval jako viceprezident Orlando Magic. Má s třemi různými ženami devět dětí, například bývalou americkou tenistku Alexandru Stevensonovou.

V roce 2000 postihla Ervingovu rodinu tragédie. Jeden z jeho synů zemřel poté, co sjel autem do rybníka a čtyři týdny byl pohřešován.

Za necelý měsíc bude Ervingovi osmašedesát let. Až na nedávné zakolísání při slavnostní akci ve Filadelfii se těší pevnému zdraví. Před pěti lety na přání kameramanů ukázal, že i šedesátníci dokáží zasmečovat.

Julius Erving zasmečoval v 63 letech: