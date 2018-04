Náplast na zlomený obratel. LA touží po Reisingerové i přes její zranění

Český basketbal doufá, že si už brzy připíše sedmou vyslankyni v WNBA. Mladá pivotka Reisingerová ze španělské Sant Adriá se dobrou zprávu dozvěděla ráno.

„Byly to šílené pocity. Vůbec jsem nevěděla, jak na to mám reagovat. Myslela jsem si, že si ze mě někdo dělá legraci. Začala jsem tomu lehce věřit, že mě vybrali, až po rozhovoru s agentem. Jsem šťastná a momentálně si nedovedu představit, že by se mi mohlo aktuálně stát něco lepšího,“ usmívá se Julia Reisingerová.

Draft nesledovala, protože nevěřila, že už letos by jí mohl nějaký z týmů WNBA vybrat.

„Žádné signály jsem neměla, byla to pro mě úplná novinka. Nečekala jsem, že by se něco takového mohlo stát. Dneska ráno, když jsem to dozvěděla, tak jsem byla překvapená. Vůbec jsem s nikým nemluvila a nejednala,“ svěřila se v rozhovoru pro Českou basketbalovou federaci.

Mládežnická reprezentantka, která má ve sbírce několik juniorských evropských medailí, se zámořskou soutěž rozhodně hodlá poprat. „Byl to vždycky můj sen. Doufám, že se to povede a že si jednou WNBA zahraju. Jestli je to daleko nebo blízko, to se teď aktuálně říct nedá,“ přemítá.

Jenže už teď ví, že letos se za moře sotva podívá. Na vině je zranění, kvůli kterému musela předčasně ukončit letošní klubovou sezonu ve Španělsku. Krátce po únorové reprezentační pauze si z ligového zápasu z kolize s protihráčkou odnesla zlomený obratel.

„Můj zdravotní stav mi letos nástup do WNBA zkomplikuje. Bohužel je dost možné, že do léta ještě nebudu stoprocentně připravena. Ale je pravda, že bych asi tento rok nenastoupila ani tehdy, kdybych byla zdravá. Jsem ráda, že mám od Los Angeles nabídku, ale chtěla bych se ještě o pár procent zlepšit, abych mohla konkurovat hráčkám v WNBA,“ má jasný plán.

Z netradičního zranění se naštěstí dává dohromady, a tak může vyhlížet basketbalovou budoucnost.

„Jsem neuvěřitelně šťastná, že mi Los Angeles dalo šanci uskutečnit si sen. Vůbec jsem nečekala, že by to mohlo přijít už ve dvaceti letech. Doufám, že by se to dalo uskutečnit. Snad v průběhu pár let,“ plánuje si.