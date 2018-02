Barcelona po půlnoci? Čas tréninku. Mladá Češka objevuje jiný svět

„Byla jsem teď nemocná a nějakou dobu jsem netrénovala, takže jsem docela odpočinutá. Sice mě teď v krátké době čekají čtyři lety, čehož jsem se předem trochu děsila, ale do Barcelony je to krátké. Věřím, že to nebude tak strašné,“ říká devatenáctiletá hráčka z celku Sant Adrià.

Tým Reisingerové zvládl první polovinu sezony výborně, když si udržoval kladnou bilanci výher a porážek a probojoval se dokonce do nejlepší osmičky Královského poháru. Podle české naděje však bude druhá část sezony výrazně těžší.

„Na začátku jsme rozhodně neměly ambice tak vysoké, jako máme teď. Úvod soutěže nám vyšel výborně, byly jsme na šesté pozici a v klubu panovalo velké nadšení, což mě velmi pozitivně ovlivňovalo. Ve druhé polovině nás ale čekají odvety s týmy, co jsme porazily, ostatní na nás budou daleko lépe připraveni a budeme to mít těžší,“ odhaduje usměvavá blondýnka.

Julia Reisingerová - cestovatelka:

Právě kvůli jednomu z klíčových duelů se sousedem v tabulce se musí Reisingerová vrátit na víkend do Španělska. Sedmé Sant Adrià vyzve doma v neděli osmý celek tabulky Cadi La Seu, který v říjnu zdolala po boji 69:62.

„Teď se chci ještě soustředit na poslední ligové utkání ve Španělsku, protože to je pro nás velmi důležitý zápas. Už mám ale v hlavě trochu reprezentaci,“ říká Reisingerová, kterou prakticky hned po zápase čeká cesta zpět do vlasti a od pondělí příprava s národním týmem. Česká basketbalová reprezentace vyzve v evropské kvalifikaci Belgii s Německem.

Ale v průběhu tohoto týdne je mladá reprezentantka hlavně za studentku, když musela splnit zkoušky na Vysoké škole obchodní, se kterou má dohodu o individuálním dálkovém studiu.

„Zatím jsem úspěšně složila dvě zkoušky, ještě mě tu čekají dvě další, tak to snad dobře dopadne. Jsem teprve v prvním ročníku, takže uvidím, jestli to budu zvládat i nadále. Doufám, že to půjde, protože se nechci spoléhat jen na basketbal,“ pokračuje 194 centimetrů vysoká hráčka.

Dva čeští basketbaloví talenti: Reisingerová a Vít Krejčí:

I kvůli studiu nemá Reisingerová mnoho času na užívání lákadel Barcelony, kde její klub sídlí, a omezuje se hlavně na trénink a regeneraci.

„Snažím se trochu sžít s Barcelonou, najít si tam nějaká oblíbená místa na trávení volného času, podívat se po památkách, protože je to krásné město. Už máme se spoluhráčkami oblíbenou kavárnu, kde se rády scházíme. Jinak zas tolik času mezi tréninky a učením není,“ odhaluje svůj program ve španělské metropoli.

Česká teenagerka má za sebou první měsíce zahraničního angažmá a na spoustu věcí si teprve zvyká. Španělskou specialitou, na kterou si stěžují všichni sportovci působící v této zemi, jsou večerní tréninky, často končící až skoro o půlnoci. Rozdíly jsou i mezi povahami jednotlivých hráček. Prý dost závisí, jestli jsou ze Španělska, nebo z Katalánska.

„Život ve Španělsku mi zatím tolik nesedí. Mentalita Španělů je úplně jiná než ta naše, což je hlavní rozdíl. Některé spoluhráčky mi sedí více, to jsou většinou typické Španělky. Jiné jsou hlavně Katalánky, které mají v sobě ty problémy, kterými Katalánsko v tuto chvíli prochází,“ naznačuje Reisingerová vztahy v týmu.

Reisingerová a její spoluhráčky:

Jinak bývalá hráčka Strakonic, USK Praha, BA Sparta a v Česku naposledy Karlových Varů hodnotí přechod do země mistryň Evropy velmi pozitivně.

„Vybrala jsem si ligu, která mě dlouhodobě zajímala, chtěla jsem si zkusit v ní hrát. Doufám, že změna bude poznat i na mé hře. Španělská liga je rychlejší, silovější, a hlavně týmy ze špičky tabulky jsou opravdu hodně silné. Pro mě osobně je to příjemná změna oproti ŽBL, která mi snad pomůže se basketbalově posunout nahoru,“ říká Reisingerová s tím, že smlouvu má zatím jen do konce sezony a ještě neví, jestli bude v týmu pokračovat.

V nejvyšší španělské soutěži už Reisingerová pronikla do základní pětky a za 20 minut na hřišti průměrně dává devět bodů a doskočí pět míčů, což z ní dělá čtvrtou střelkyni týmu a druhou doskakovačkou. S tím se však nehodlá spokojit.

„Sportovec by se sebou neměl být nikdy spokojený, a tak to beru i já. Čekám od sebe víc, ale pořád je to má první sezona v zahraničí a teprve se se vším seznamuji,“ věří si.

Desátého a čtrnáctého února čekají Reisingerovou a spol. další zápasy kvalifikace o EuroBasket, tentokrát oba v domácím prostředí. Na Valentýna se střetnou Češky s Německem, lákadlem je však hlavně zápas s bronzovými medailistkami posledního evropského šampionátu Belgičankami.

„Rozhodně to bude velmi těžký zápas, který by měl být lákadlem pro fanoušky. Bude to pro nás výzva jak pro jednotlivce, tak pro celý český basketbal, protože Belgičanky jsou teď na vrcholu a hrají velmi dobře,“ neskrývá Reisingerová obdiv, když mluví o hvězdném týmu Belgie.

Julia Reisingerová a moře:

Duel s Belgií bude střetem dvou neporažených týmů skupiny G, když oba celky zvládly své úvodní duely s outsidery skupiny Německem a Švýcarskem.

„Do těch dalších zápasů se jde mnohem lépe s pocitem, že máme už na kontě dvě výhry. Teď to ale bude mnohem náročnější a ukáže se, jestli můžeme hrát s týmy na takové úrovni,“ uzavírá Reisingerová.