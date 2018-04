Judista Krpálek je potřetí mistrem Evropy, poprvé v kategorii nad 100 kg

„Šel jsem do této kategorie s tím, že bych chtěl napodobit úspěchy z předchozí váhy. Jsem rád, že se mi to povedlo hned na druhém mistrovství. O to je to cennější,“ řekl Krpálek Radiožurnálu.

Olympijský vítěz z Ria de Janeira, který má doma i zlato a dva bronzy z mistrovství světa, ve finále zdolal Rusa Tamerlana Bašajeva. Juniorský mistr světa z roku 2015 a loňský mistr Evropy do 23 let předtím vyřadil největšího favorita a světovou dvojku Gruzínce Gurama Tušišviliho.

V závěru třetí minuty finále vyšel Krpálkovi protiútok a chvat na wazari, dostal soupeře na zem, kde se mu dokázal vysmeknout a chytnout ho do držení. Vysílený Bašajev se mu pak poklepáním vzdal.

„Je to hodně šikovný judista malého vzrůstu, což moc rád nemám. Ale šel jsem takticky tak, jak jsem chtěl jít. Podal jsem stoprocentní výkon a byl jsme odměněn. Když jsem ho měl v držení, tak jsem měl obrovskou radost. Držel jsem ho tak dobře, že jsem věděl, že mi z toho neuteče,“ radoval se český Sportovec roku 2016.

Sedmadvacetiletý Krpálek přitom vyrazil na šampionát s několika zraněními, včetně zlomeného prstu na noze, a také po nedávné nemoci. O to bojovnější náladu však měl. V osmifinále vyřadil Řeka Dimitriose Tsumitase, když ho donutil ke třem trestům.

Ve čtvrtfinále narazil na Nizozemce Henka Grola, s kterým se potkával už ve váze do 100 kilogramů a který patřil k jeho nejméně oblíbeným soupeřům. Krpálek byl v úvodu pod tlakem a jen těsně se vyhnul chvatu. Postupně ale získával převahu a ve druhé minutě prodloužení již značně unaveného Nizozemce hodil na ippon. Grola porazil teprve podruhé ze sedmi vzájemných soubojů.

„Radost je obrovská, jsem nesmírně šťastný, že se to povedlo. Nebyl jsem zdravotně v pořádku, bolela mě spousta věcí, ale o to více jsem se chtěl rvát. Hodně mě nabudil zápas s Grolem, se kterým jsem nechtěl prohrát. On mi chtěl asi vrátit to moje vítězství na olympiádě. Já mu zas chtěl ukázat, že jsem v Riu vyhrál právem. To byl nejtěžší zápas,“ uvedl Krpálek.

V semifinále si poradil s juniorským vicemistrem světa Stephanem Hegyiem už za minutu a půl. Devatenáctiletého Rakušana hodil na wazari a následně udržel na zemi.

Nyní Krpálka čeká kratší pauza, kterou mu vyplní narození druhého potomka. Zároveň se chce maximálně připravit na další turnaje, které se již budou započítávat do olympijské kvalifikace. „Doufám, že se mi povede především připravit na mistrovství světa, kde budu chtít ukázat, co ve mě je. Loni jsem o něj kvůli zranění přišel, tak si to snad vynahradím,“ řekl Krpálek.

Další Češi se neprosadili

Při své premiéře na šampionátu se ve váze do 90 kilogramů dostal Jiří Petr do osmifinále, kde ale nestačil na světovou dvojku Beku Gviniašviliho z Gruzie. Ve stejné váze se stalo 2. kolo konečnou pro Davida Klammerta, který podlehl světové pětce a úřadujícímu mistru světa Nemanjovi Majdovovi ze Srbska.

Velkou smůlu na los měl Klammert, který měl medailové ambice, jenže těsně mu uniklo nasazení a navíc už ve 2. kole narazil na jednoho z favoritů Majdova, když předtím vyřadil Egilla Blondela z Islandu na wazari. Proti favorizovanému Srbovi pak ale už po 45 vteřinách měl dva tresty a dostal se pod tlak. Vzápětí upadl na wazari. Pak sice sváděl vyrovnaný souboj, ale Majdov těsný postup ubránil.

Blízko překvapení byl Petr, který ukazoval dobrou formu. Nejprve vyřadil Poláka Rafala Kozlowského na ippon, čímž se posunul do osmifinále. V něm hodil velkého favorita Gviniašviliho na wazari, ale vedení neudržel. Nejprve nechal soupeře srovnat a hned poté mu naběhl do chvatu na ippon. Petr se kvůli tomu na sebe hodně zlobil. I tak ale děleném devátým místem zanechal dobrý dojem ze své premiéry na šampionátu.