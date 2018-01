Judista Klammert získal bronz na Grand Prix v Tunisu

Zvětšit fotografii David Klammert (v bílém) na judistickém mistrovství republiky | foto: Miloslav Jančík, MF DNES

dnes 17:36

První medaili v roce 2018 pro české judo vybojoval David Klammert. Na Grand Prix v Tunisu získal ve váze do 90 kilogramů bronz, když prohrál jen v semifinále. Je to jeho nejcennější medaile, dosud byl bronzový jen na Světových pohárech v Minsku a Katowicích. Ve světovém žebříčku se posune do nejlepší dvacítky.

Třiadvacetiletý judista z Olomouce potvrdil dobrou formu poté, co mu v prosinci bronz těsně unikl na Grand Slamu v Tokiu. V Tunisu patřil mezi nasazené a na ipon zdolal Brita Jamala Petgravea a Noëla van’t Enda z Nizozemska. V semifinále však byl nad Klammertovy síly pozdější vítěz Islam Bozbajev z Kazachstánu. V boji o bronz český judista jasně přepral Brazilce Rafaela Maceda, kterému nasadil ipon po 77 vteřinách. Pavel Petřikov byl sedmý ve váze do 66 kilogramů. Dalším dvěma českým reprezentantům se příliš nedařilo. Ivan Petr ve váze do 81 kilogramů sice zdolal Brita Owena Liveseye, ale v osmifinále nestačil na Dominika Družetu z Chorvatska. Michal Horák ve váze nad 100 kilogramů prohrál rovněž v osmifinále s Ukrajincem Oleksandrem Gordijenkem.