USA, druhý domov argentinského tenisty. Del Potro už zase baví fanoušky

Na severoamerické půdě Del Potro dosáhl na životní výsledek. V roce 2009 v New Yorku slavil dosud jediný grandslamový titul, třikrát došel na US Open do čtvrtfinále.

Newyorský turnaj patří k jeho nejoblíbenějším a nejúspěšnějším. Skvělými výkony si získal fanoušky, často také trénuje v Miami, kde si nedávno nechal postavit dům. I proto mluví o USA tak vřele.

Loni ve Flushing Meadows opět křísil skvěle rozjetou kariéru, když vypadl až v semifinále.

Od antukového Roland Garros 2005 až po US Open 2013 dokázal právě vytáhlý Argentinec jako jediný tenista narušit přetahovanou kvarteta Federer, Nadal, Murray a Djokovič o grandslamové trofeje.



Jenže strmý vzestup v posledních letech utnula častá zranění. Del Potro prodělal čtyři operace zápěstí, před třemi lety dokonce uvažoval o definitivním konci kariéry.

Devětadvacetiletý Argentinec se ale nevzdal. Kvůli zdravotním lapáliím začal více nabíhat na síť, rozšířil i repertoár úderů. „Byla to jediná cesta, jak zůstat u tenisu a hrát s nejlepšími,“ řekl Del Potro.

Po skvělé druhé polovině loňské sezony se v lednu vrátil zpět mezi elitní desítku. Před dvěma týdny ovládl turnaj v mexickém Acapulcu, aktuálně válí v Indian Wells, kde si ve středu připsal už osmou výhru v řadě.

A další může přidat v pátek - v souboji o semifinále vyzve Němce Kohlschreibera (hraje se 22.05 SEČ)

„Nečekal jsem, že se vrátím zpět mezi Top 10,“ svěřil se Argentinec. „Opět vyhrávám, získávám turnajové tituly. A to se děje po všech těch operacích.“



Del Potro si tenis znovu užívá. Po měsících strávených rekonvalescencí si na kurtu váží každé minuty. Nekompromisním forhendem zase ničí jednoho soupeře za druhým, baví fanoušky, které si získal zarputilostí, gentlemanstvím a ženy i sympatickým vzhledem.

V kalifornské poušti aktuálně zůstal společně s Federerem jediným zástupcem elitní desítky žebříčku. Světová jednička už si postup do semifinále turnaje zajistila. Pokud se to povede i Del Potrovi, šestému nasazenému, oba by se střetli až v nedělním finále.



Federer působí v kalifornské poušti nezastavitelně. Vítězstvím nad mladým Korejcem Čong Hjonem přidal už šestnáctou výhru v řadě a zdá se, že mu obhajoba titulu neunikne.

Ale pozor, druhou polovinou pavouka se k titulu (zatím) bez výrazných potíží škrábe i Juan Martín del Potro. „Nemůžu uvěřit tomu, co se v mojí ´nové kariéře´ děje. Ale užívám si to,“ netají nabuzený Argentinec.