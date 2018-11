Švihov má vodní hrad - a vítěze Jr.NBA. Finále bylo jasnou záležitostí

Soutěž je projektem zámořské elitní basketbalové ligy NBA. Hraje se po celém světě. V Česku se ho už potřetí zúčastnilo 30 nejlepších základních škol z celé republiky, které postoupily z kvalifikace, a při slavnostním draftu byl ke každé škole přilosován jeden z týmů NBA, který reprezentovaly.

Nejlepší čtyři celky složené z hráčů do 11 let postoupily do Final Four a do pražské haly Královka si nejlepší formu přivezli žáci ze západočeského městečka Švihov, jemuž dominuje gotický vodní hrad.

Nejužitečnějšími hráči závěrečného turnaje byli zvoleni Tereza Hájková (Washington) a Petr Žák (New York).

Oba si tím zajistili účast na kempu jediného českého zástupce v NBA Tomáše Satoranského a mohou se pokusit navázat na MVP prvního ročníku Josefa Svobodu, který se dostal až do celosvětového finále Jr.NBA v Orlandu.

„Projekt Jr.NBA hodnotím velice pozitivně, protože se za poslední rok zase posunul hodně dopředu. Baví to děti i rodiče a budí to kladné emoce,“ řekl patron projektu a bývalý hráč NBA Jiří Welsch. „Finále byl úžasný zážitek jak basketbalem, tak i atmosférou v hale a v hledišti. Tábory fanoušků se rozdělily a bojovaly, jako by šlo o opravdové finále NBA. Bylo to plné emocí a prožíval jsem to jako všichni,“ dodal

„Mít možnost v deseti letech hrát v takové aréně, před tolika diváky a roztleskávačkami je určitě úžasný zážitek a věřím, že stovky dětí začnou díky tomuto projektu hrát basketbal. Byl jsem na více než 40 těchto finálových turnajích a z pohledu organizace je pražský turnaj jeden z nejlepších. Český basketbal je na vzestupu a věřím, že tomu pomáhá i Jr.NBA,“ řekl Alex Sarama, zástupce evropské pobočky NBA.