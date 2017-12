Česká Jr. NBA League je u konce. Prsteny mají Clippers, zážitky všichni

Byl to výjimečný den. Kdy jindy se také českým fanouškům představí týmy jako LA Clippers či Dallas Mavericks. I když jde o souboj školních týmů dětí do 11 let, jména celků známých z celosvětového fenoménu NBA rezonují.

Podobně na tom byla i hala Dašická v Pardubicích. Týmy přijely podpořit početné skupinky fanoušků z řad spolužáků nebo rodičů. Nejvíce sympatizantů v hledišti měla Indiana Pacers, za jejímž názvem se skrývala domácí ZŠ Studánka.

„Organizátoři udělali skvělou práci. Bylo vidět, že si to děti opravdu užily. Učily se basketbal, vzájemně mezi sebou soupeřily a nakonec získaly i NBA zkušenosti díky prstenům, konfetám, písničkám, které k tomu patří. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí této skvělé organizace. Věřím, že to pomůže českému basketbalu k dalšímu růstu,“ usmívala se Ticha Penicheirová, bývalá portugalská basketbalistka a čtyřnásobná účastnice All Star Game v WNBA.

Výsledky finálového turnaje Semifinále:

LA Clippers - Philadelphia 76ers 63:39

Indiana Pacers - Dallas Maverics 60:56 pr. O 3. místo:

Philadelphia 76ers - Dallas Maverics 71:44 Finále:

Indiana Pacers - LA Clippers 27:77 All Star tým turnaje: Tomáš Mucha (LA Clippers), Martin Machurek (LA Clippers), Julie Bezdíčková (Indiana Pacers), Jakub Ševčík (Philadelphia 76ers), Matyáš Petrovický (Dallas Maverics) MVP: Matěj Šrámek (Indiana Pacers) a Maja Michopulu (LA Clippers)

Ta byla jednou z osobností, které si nenechaly ujít vyvrcholení druhého ročníku české Jr. NBA.

Kromě ní sledovali čtyři zápasy z hlediště například zástupkyně evropské sekce NBA Vanja Černivecová, reprezentační trenér mužů Ronen Ginzburg nebo ambasador celé akce Jiří Welsch.

K vidění bylo opravdu hodně zajímavých momentů. Třeba druhé semifinále mezi Indianou Pacers a Dallasem Maverics (ZŠ Švihov) muselo rozhodnout až prodloužení. Do finále proti L.A. Clippers se po výsledku 60:56 probojovala Indiana.

„Bylo tam samozřejmě mnoho chyb, ale to je u této kategorie normální. Je ale důležité, že děti hrají spolu i když jsou tam velké rozdíly ve výšce a podobně. Hlavní je ale vášeň. To je také poslání Jr. NBA, aby děti získaly ještě větší vášeň pro basketbal,“ nekoukala Penicheirová na výsledky ani tolik na předvedenou hru, jako hlavně na úsměvy na dětských tvářích.

Zápas o třetí místo pro sebe jednoznačně rozhodla Philadelphia 76ers (ZŠ Heyrovského, Olomouc), která využila delšího odpočinku před zápasem o bronzové medaile (71:44). Pak už přišlo na řadu finále před kamerami Nova Sport. Indiana ze začátku držela krok, ale pak se rozjel válec nosící na dresu logo Clippers.

„Finále bylo po sportovní stránce jednoznačnou záležitostí Clippers, nicméně to vyvrcholení bylo další skvělý zážitek. Nejen pro mě, ale hlavně pro děti a rodiče a vlastně všechny, kdo se do té akce zapojili. Oproti loňsku to tu působí trochu skromněji, ale o to víc se zde koncentrují emoce,“ oceňoval Jiří Welsch.

Pardubice hostily finálový turnaj české verze Jr. NBA League. Ve finále se utkaly týmy Indiana Pacers (žlutá) a LA Clippers (červená).

Pro vítěze měl jen slova chvály: „Tým byl dominantní. Měl výborné individuality, které se dokázaly spojit v týmový výkon. Myslím, že dovednosti byly na věk dětí velmi dobré. Samozřejmě, jsou na začátku svých basketbalových kariér. Už toto ale může být impuls, který v nich bude lásku k basketbalu upevňovat.“

Jako MVP závěrečného turnaje byli zvoleni Matěj Šrámek (Indiana Pacers) a Maja Michopulu (LA Clippers). Kromě trofeje se oba nejužitečnější hráči mohou těšit na účast na kempu jediného českého zástupce v NBA Tomáše Satoranského. Ten se uskuteční od 28. do 30. července příštího roku a prodej míst pro veřejnost začne ve středu 13:31.