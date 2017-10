Zůstávali jsme v klidu. Až do toho závěru, mrzelo Potočka ve finále

„Do posledních šesti nebo pěti minut to bylo vyrovnané. Nechali jsme jim však útočné doskoky a to rozhodlo,“ mínil 21letý východočeský křídelník Josef Potoček, jenž do koše Charleroi nastřílel devět bodů.

Našel byste ještě nějakou příčinu porážky?

Dopřáli jsme jim volné střely a oni se z nich chytili. Najednou to bylo o šest, o deset, nakonec o sedmnáct.

Úvod jste přitom měli fantastický, v jeden moment jste vedli dokonce 10:1. Čím jste Charleroi takhle překvapili?

Trefili jsme první dvě trojky. Jednu Šutys (pivot Radek Nečas, který je moc často nedává), to nás hodně nabilo. Myslím, že ten začátek byl opravdu dobrý. Pak si hosté vzali time-out a už věděli, co a jak.

Dá se Charleroi porovnat s protivníkem, kterého jste vyřadili v předchozím kole, rumunským Sibiu? Byl znát velký rozdíl třeba i v tom, jak vás bránili po zmíněném oddechovém čase?

Určitě. Hráli jinačí obranu. Sibiu byl tým na brejky, Charleroi hraje v podstatě jenom secvičené signály v útoku, hodně na pivoty. Mají výborné clony, útočné doskoky, všechno. Sázejí na organizovaný tým, je nesmírně těžké se přes ně dostat.

Přišlo mi, že byla znát zkušenost Charleroi s mnoha podobnými zápasy v Evropě. Zdálo se, že jeho hráče nijak neznervóznělo vaše brzké vysoké vedení ani fakt, že jste se jich po většinu utkání dokázali držet.

My jsme byli v klidu taky, po celou dobu, co to bylo vyrovnané. Až do toho nepovedeného závěru jsme hráli s velkou energií. Ale pak jsme jim dovolili ty lehké koše...

Pardubický basketbalista Josef Potoček útočí na koš Sibiu.

Ztráta před odvetou je vysoká, ale byl by nesmysl to předem balit. S čím příští týden do Belgie vyrazíte?

Pojedeme tam vyhrát. Oni zvítězili o sedmnáct tady, proč bychom my nemohli o osmnáct u nich.

Mezitím máte už ve čtvrtek od 18 hodin na Dašické první ligový zápas s Ústím. Bude to možnost zase nabrat dobrou náladu?

Jasně. Hraje se zase od nuly, v následné odvetě nám to může pomoci.