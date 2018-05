Vzorem je Ledecká. Kajakář Dostál chce z olympiády v Tokiu tři medaile

Inspirací pro něj byl famózní výkon dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké na únorových hrách v Pchjongčchangu. „Mým snem se stává to, že bych si rád z Tokia odvezl tři medaile. A samozřejmě mi chybí ta zlatá, to je můj dlouhodobý cíl,“ řekl pětadvacetiletý Dostál na tiskové konferenci.

O tom, že by se rád pro olympiádu vrátil do čtyřkajaku na nově olympijské pětistovce, Dostál hovořil už dříve. „Na druhou stranu na tom deblu to asi bude pro kluky trošku šok,“ poznamenal Dostál. Uvědomuje si, že dostat se do posádek v nabité české konkurenci nemusí být jednoduché. Na deblkajaku se daří Jakubu Špicarovi s Danielem Havlem, kteří loni na MS získali na olympijském kilometru bronz.

Kombinaci disciplín mu navíc musí umožnit program olympijských závodů a všechny posádky si musí vyjet účastnická místa na OH. O těch se bude rozhodovat hlavně na mistrovství světa 2019. Tam už by chtěl Dostál jet nejen individuální závody. „Už bych se rád dostal do posádky, buď do debla, nebo do čtyřkajaku,“ řekl.

Kompletní zátěž tří olympijských kategorií je kvůli zhuštěnému programu na MS obtížná. „Mistrovství světa je na čtyři dny a zvládnout devět závodů během čtyř dnů je už velký masakr.“

Pětadvacetiletý Dostál už přizpůsobuje trénink tomu, aby velkou zátěž zvládl. „Budu muset zamakat na drobnostech jako dát do toho trošku vědy a odbornosti. Líp se starat třeba o stravu. Budu se muset víc kontrolovat. Ráno si dělat různá měření, jak na tom jsem. Lepší kompenzace po tréninku, víc těchto drobností okolo,“ popisoval majitel tří zlatých medailí z mistrovství světa.

Přípravu na tuto sezonu, která pro něj na mezinárodní scéně začne víkendovým Světovým pohárem v Duisburgu, mu zkomplikovaly zlomený prst na ruce i časté virózy. „Vynechali jsme celé podzimní soustředění, což mi trošku udělalo problém s váhou. Ten první šok jsem dostal až na jaře,“ vyprávěl.

V zájmu tréninku vynechal úvodní SP v Szegedu a ještě do Duisburgu pojede z plné přípravy. „Takže očekávání nejsou veliká. Kdybych byl třeba do pátého místa, tak bych byl spokojený. Mně ta forma graduje s postupem sezony. I třeba v roce 2014, kdy jsem vyhrál titul mistra světa, tak jsem byl na prvním svěťáku sedmý,“ dodal Dostál.

Formu pak bude ladit až směrem k mistrovství Evropy, které pro něj bude na začátku června prvním vrcholem sezony. Ten druhý přijde v srpnu v Portugalsku, kde se koná mistrovství světa. Tam bude z loňského šampionátu v Račicích obhajovat zlato na pětistovce a bronz na kilometru.