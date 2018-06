Černý, nový král časovky: Mám sen o World Tour. Hodně jsem tomu obětoval

Josef Černý, český šampion. Jak vám to zní?

Ty jo, nevím. Je to nový pocit, který si hodně užívám a doufám, že bude ještě dlouho trvat.

Už minulý týden jste na závodě Kolem Slovinska všechny překvapil 3. místem v časovce. To byla i pro vás předzvěst, že to dnes dobře dopadne?

Jo, forma roste pořád nahoru. Myslím, že jsem dobře připravený i na neděli (hromadný závod v Plzni).

Takže v plánu je další titul?

To zase nechci říkat. Bude nás tam z Elkova hodně, tak uvidíme, jak se s tím popereme.

Kdy jste dnes uvěřil, že vyhrajete?

Na posledních pěti kilometrech.

Jak se vám časovka jela? Táhlý kopec byl nepříjemný?

Já jsem měl dneska nohy, takže pro mě to bylo jednoduché. Jen jsem se bál, aby z těch mraků nezačalo pršet, což nezačalo.

Ani vítr vám nevadil?

Ten jsem necítil. Nebyl nepříjemný, neházel se mnou.

Bezproblémová časovka?

Tak nějak, žádná krize. Prostě mi to sedlo. Jel jsem technicky, aby se náhodou něco nestalo, bez rizika. A ten kopec jsem jel tak, abych byl nahoře schopný zrychlit.

Jste překvapený, jak velký náskok jste měl v cíli na Jana Bártu?

Věděl jsem, že už na prvním kopci jsem na něj najel patnáct vteřin. Pak jsem se to snažil jen hlídat. Nohy mě podržely, byl jsem schopný pořád zrychlovat.

Bárta platil dlouhá léta v Česku za krále časovky. Vy jste ho sesadil.

Každopádně titul zůstal v týmu, takže jsme spokojení. Příští rok zase budeme spolu bojovat.

Tři nejlepší z mistrovské časovky v Karlových Varech. Zleva druhý Jan Bárta, vítěz Josef Černý a třetí Michael Kukrle

Na etapových i jednorázových závodech Europe Tour se vám letos daří od začátku sezony, opakovaně jste stál na stupních vítězů. Je to zatím životní sezona?

Hodně jsem tomu obětoval. A teď se mi to vrací.

Tím myslíte například to, že jste se na zimu odstěhoval za tréninkem do španělského Calpe?

Přesně tak.

Co ještě pomohlo?

Pevná vůle, trénink a sen dostat se do týmu World Tour.

Jak dlouho jste se v Calpe připravoval?

Od poloviny října do dubna, šest měsíců. Je lepší trénovat tam v teple, je tam pohodové klima. Příprava se mi tím prodlouží o dva měsíce, protože v Calpe se dá jezdit pořád, zatímco doma to nejde.

Proč vás napadlo právě Calpe?

Jezdil jsem tam i dřív, ještě s týmem CCC na soustředění. Přišlo mi jednodušší na transport materiálu než Mallorka, zalíbilo se mi to. Autem tam v klidu dojedete. Za rok to tak udělám znovu.

Jak jste to tam měl s parťáky na trénink? Bylo s kým jezdit?

Určitě. Měli jsme tam dvakrát tréninkový týmový kemp a většinou je to pro závodníky z jiných týmů i jakási druhá tréninková oblast po Mallorce. Není problém domluvit se s Křižákem, se Zdeňkem Štybarem... Navíc je to i ekonomičtější než Mallorka, také počasí je stálejší.

V minulosti jste prožíval ještě ve stáji CCC nečekaně vydařený vstup na závodní scénu dospělých, ale pak se váš rozlet poněkud zadrhl. Co vás znovu nastartovalo?

Byl jsem předtím hodně mladý a taky nemocný. Potřeboval jsem se oklepat, znovu si stanovit cíle a opřít se do toho. Už minulý rok v Elkovu to bylo zase lepší.

Hovořil jste o přání dostat se do World Tour. Jak jste v tomto směru daleko?

Věřím, že za mě mluví výsledky. Víc udělat nemohu.

Často potřebujete i dobrého agenta.

Zatím žádného nemám. Pár nabídek od agentů jsem teď dostal. Musím to promyslet. Když jsem neměl výsledky, tak neměl z agentů zájem nikdo, a teď je možností spousta, nevím kam dříve. Ozývají se a ujišťují, že mě někam dostanou. Ale je třeba být opatrný.

Máte i vysněný tým, kam byste se rád dostal?

Třeba do Lotto Soudal. Líbí se mi Belgie, mají i dobrý kalendář. A chci se profilovat jako klasikář.